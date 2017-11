4e Course à la dinde: aider les moins chanceux et prendre l’air

Mathieu McCaie (à droite) espère voir plus de 200 participants pour la Course à la dinde, le 3 décembre. - Gracieuseté

Près de 200 de coureurs défileront bientôt dans les sentiers du parc du Centenaire de Moncton avec des dindes surgelées dans leurs sacs à dos, et ce, pour la bonne cause. La 4e Course à la dinde prendra place le 3 décembre.

Mathieu McCaie a bien hâte.

L’homme de Dieppe est l’organisateur de l’événement annuel, qui gagne en popularité.

Ils étaient près de 150 en décembre 2016. Bon nombre se sont déjà inscrits; il espère passer la barre des 200, dimanche prochain.

«Ce que ça nous dit, c’est que les gens de la région ont un bon cœur. C’est beau de voir tout ce monde-là se rassembler ensemble derrière une bonne cause.»

C’est également un moyen de promouvoir l’activité physique et le plein air auprès des enfants. Deux courses prendront place au Parc du centenaire, dimanche prochain, soit une de 5 km et l’autre de 1 km. Les familles et les gens à mobilité réduite pourront parcourir cette dernière à la marche.

Les participants doivent emporter une dinde ou plus. Celles-ci seront ensuite récoltées après la course puis envoyées aux plus démunis. Chaque livre de viande amassée permet à une personne d’avoir droit à un repas, estime l’organisateur.

«Personne ne mérite d’avoir faim, surtout pas pendant le temps des fêtes. Si on peut faire une différence dans la vie des gens, nous, c’est tout ce qu’on veut.»

Un don de 5$ est demandé pour les participants seul, puis de 100$ auprès des équipes d’entreprises. L’argent des inscriptions de ces derniers sera ajouté dans un tirage 50/50.

«L’entreprise qui gagne peut garder l’argent pour son party de Noël, ou bien le donner à une autre œuvre de charité. L’an dernier, c’était Crossfit NB qui l’a remporté, et ils ont décidé de le donner à la collecte de dinde Sue Stultz. C’est d’ailleurs à cet organisme qu’on redonne tout ce qu’on amasse lors de notre événement.»

Sue Stultz, depuis 20 ans

Voilà près de 20 ans que la collecte de dinde Sue Stultz bat son plein dans le Grand Moncton. En 1998, la dame qui a donné son nom à l’événement avait amassé près de 400 dindes. L’an dernier, c’est plus de 4700 qui ont été récoltés.

Toute la nourriture ainsi que les fonds qui sont amassés par l’organisme sont versés directement à Food Depot Alimentaire de Moncton, qui distribue le tout aux membres de son réseau.

Les pompiers du Local 999 IAFF de l’Association des pompiers de Moncton prêtent également main-forte à la campagne chaque année, témoignant de l’esprit rassembleur de la cause.

C’est en plein ce que Mathieu McCaie souhaite créer.

«Si on veut aider les autres et aider les gens qui sont moins chanceux que nous, c’est en collaborant, tous ensemble, que nous allons y parvenir. J’espère que les gens seront nombreux à notre course à la dinde.»

L’inscription se fera près du stationnement principal, jusqu’à 10h. Le coup d’envoi sera donné à 11h. Les intéressés peuvent s’inscrire jusqu’à la dernière minute sur le site web de l’organisme à but non lucratif, au http://fr.expertturkeyrun.ca/.

Co-champion de la pauvreté infantile

C’est au Nouveau-Brunswick où l’on retrouve le plus d’enfants vivants dans un ménage à faible revenu, selon les données les plus récentes (2015) de Statistique Canada. La province arrive nez à nez avec la Nouvelle-Écosse, avec 22,2%.

À l’inverse, c’est l’Alberta qui possède le plus bas taux de pauvreté infantile, avec 12,8%, tout juste devant le Québec, avec 14,3%.

Parmi les grands centres urbains à l’échelle canadienne, Windsor, en Ontario, possède le taux d’enfant vivant dans un ménage à faible revenu le plus élevé, soit près d’un enfant sur quatre (24%).

Au Nouveau-Brunswick, c’est la ville de Campbellton qui arrive au sommet de ce palmarès peu reluisant.

Selon un rapport de la coalition Campagne 2000 et du Conseil du Développement humain de Saint-Jean dévoilé la semaine dernière, la municipalité du Restigouche arrive en tête de peloton avec 33,9%, suivi de Saint-Jean (30%), puis de Bathurst (29,2%).

Moncton, la ville la plus populeuse de la province, affiche un taux de 23,7%, devançant Miramichi (22,1%), mais tout de même plus bas que Fredericton (25,9%). La ville de Dieppe affiche quant à elle un taux de 9,8%.

Au Canada, en 2015, c’est près de 1,2 million d’enfants de moins de 18 ans qui vivaient dans un ménage à faible revenu.