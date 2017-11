Vente d’alcool: les Canadiens opposés aux barrières entre les provinces

À l’aube de l’audition de l’affaire Comeau en Cour suprême, un sondage révèle que la très grande majorité des Canadiens seraient favorables à l’abolition des barrières commerciales entre les provinces.

À en croire les répondants à ce sondage, la forte majorité des Canadiens – 78% pour être précis (et 86% dans les Maritimes) – sont d’avis que Gérard Comeau devrait remporter sa cause devant la Cour suprême. À l’inverse, seulement 7% croient que la province du Nouveau-Brunswick devrait gagner son point.

Publié mardi, ce sondage a été réalisé par la firme Ipsos pour le compte de l’Institut économique (IEDM), de la Canadian Constitution Foundation (CCF) et de l’Atlantic Institute for Market Studies (AIMS).

Un total de 1103 répondants de partout au pays – dont 100 répondants du Nouveau-Brunswick – ont été interrogés par le biais d’un panel Internet Ipsos Je-Dis du 26 octobre au premier novembre. La marge d’erreur est de 3,4% 19 fois sur 20. (Cliquez sur le graphique pour agrandir)

– Gracieuseté: IEDM – Ipsos

Constat intéressant, les Canadiens connaissent sensiblement l’affaire Comeau et 24% d’entre-eux disent avoir entendu parler de cette fameuse cause juridique.

«Ça peut sembler peu comme ça, mais c’est tout de même relativement élevé étant donné qu’il s’agit d’un sujet économique et politique»,

Patrick Déry, rédacteur et analyste en politiques publiques à l’IEDM, précise que c’est au Nouveau-Brunswick que l’on semble le plus au courant de la cause… et au Québec le moins.

Selon lui, les données compilées dans ce sondage sont très révélatrices.

«Ma lecture, c’est que les Canadiens considèrent déjà qu’ils devraient avoir le droit de transporter d’une province à l’autre des biens achetés en toute légalité, incluant l’alcool. En fait, ils sont 89% à le penser», souligne-t-il.

Selon lui, le Canada est historiquement un pays de libre-échange et cela fait partie de la fibre des citoyens.

«Les Canadiens comprennent ses bénéfices et trouvent tout simplement logique que ce principe s’applique également entre nos propres frontières, entre les provinces et territoires. Plusieurs sont d’ailleurs surpris qu’il y ait encore aujourd’hui autant de barrières commerciales entre les provinces d’un même pays, des restrictions de toutes sortes allant de l’alcool à la grosseur des pneus dans le domaine du camionnage et même au niveau du travail et de l’emploi», ajoute M. Déry. (Cliquez sur le graphique pour agrandir)

– Gracieuseté: IEDM – Ipsos

Gérard Comeau, faut-il le rappeler, c’est cet homme de Tracadie qui s’est fait arrêté il y a cinq ans pour avoir importé au Nouveau-Brunswick une trop grande quantité d’alcool acheté à Listuguj en Gaspésie.

La province ne permet en effet l’importation que d’une quantité limitée d’alcool d’une autre juridiction, et ce, même si cet achat a été réalisé en toute légalité.

M. Comeau avait contesté sa contravention alléguant qu’une telle barrière commerciale enfreignait la constitution canadienne bâtie notamment sur le concept du libre échange des biens entre provinces.

Un juge de première instance lui avait d’ailleurs donné raison. L’affaire se retrouve aujourd’hui, les 6 et 7 décembre, devant le plus haut tribunal du pays qui a accepté d’entendre les arguments des partis.

«Et cela pourrait avoir des conséquences immenses. Ça pourrait refaçonner l’économie du pays et ébranler les monopoles. Ce qui devrait se traduire par une plus saine concurrence et être positif pour le consommateur», croit M. Déry.

Quelle portée peut maintenant avoir un tel sondage?

«Pour ce qui est de la Cour suprême, je ne crois pas que cela va changer grand-chose ou que ça va influencer la décision des juges. Cela dit, il est très révélateur de la pensée des Canadiens. Pour les politiciens, je crois que le message est très clair. Il faut songer à éliminer les obstacles au libre commerce», ajoute M. Déry.