Un autre feu causé par de l’huile de cuisson à Dieppe

Plus d'une centaine de personnes ont été évacuées, mardi matin. - Acadie Nouvelle : Anthony Doiron

Un incendie a causé plus de peur que de mal, à Dieppe. L’incendie s’est déclaré au troisième étage d’un immeuble d’habitation de 48 unités, vers 10h sur le boulevard Acadie, mardi matin.

Une centaine de locataires ont été évacués rapidement, sans le moindre blessé.

C’est un incendie de cuisine qui a déclenché l’alarme. Les occupants de l’appartement faisaient bouillir de l’huile de cuisson dans un chaudron à découvert, quand l’huile a pris feu. L’un des locataires est parvenu à éteindre les flammes à l’aide d’un extincteur à poudre, explique le chef de district du Service d’incendie de Dieppe, Marc Cormier.

«Ils ont été très chanceux. Un feu d’huile, c’est imprévisible. Ils auraient pu se brûler gravement, faire tomber le chaudron et accélérer la propagation de l’incendie.»

Les dégâts se limitent à l’appartement où le feu a éclaté, poursuit le pompier.

«La cuisinette est noircie et les armoires aussi, en plus des dégâts de l’extincteur. C’est bien que le feu ait été maîtrisé tout de suite, mais la personne qui a tenté de l’éteindre a été très chanceuse. Nous n’encourageons pas ce genre de geste.»

Plusieurs feux d’huile de cuisson ont éclaté dans les cuisines de Dieppe au cours des cinq dernières années, dit-il. Un travail d’éducation est nécessaire, selon lui.

«Il faut utiliser des appareils qui sont faits pour ça, avec un thermomètre. Faire bouillir de l’huile dans un chaudron à découvert c’est la pire chose. Ça ne prend qu’une seule erreur et on se ramasse avec un incendie. Ça ne vaut pas la peine de mettre sa vie et celle des autres en danger pour ça.»

Aucune accusation criminelle ne devrait être déposée dans cette affaire, comme les flammes sont nées d’un bête accident.

Le chef de district espère que cette histoire aura un effet préventif et invite la population à faire la vérification de leurs détecteurs de fumée.

«Il faut se passer le mot. Le meilleur moyen de combattre tels incendies demeure la prévention. J’espère que les gens feront preuve de prudence pour éviter qu’un tel scénario se reproduise.»

Que faire lors d’un feu d’huile sur la cuisinière