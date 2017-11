Le maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël en a assez des voleurs

Le conseil municipal de Sainte-Marie-Saint-Raphaël demande à sa population d’exercer une plus grande vigilance alors que plusieurs résidences ont été la cible de voleurs au cours des derniers mois.

Conrad Godin, maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, sur l’île Lamèque, en a marre d’entendre parler de vols dans la municipalité. La question a d’ailleurs été évoquée lors de la plus récente réunion du conseil municipal. Il conseille à la population de rester prudente et verrouiller leurs portes.

Le maire parle en toute connaissance de cause. Des cambrioleurs se sont introduits dans son garage. Ils sont repartis avec un compresseur d’air et un manteau d’une valeur de 150$.

«Ça fait un bout qu’on entend parler de vols. Il y en a eu dans le haut de Saint-Raphaël l’hiver dernier. Il y en a aussi eu un dans un chalet près du quai. Ensuite, il y a un autre endroit où ils ont pris des bidons d’essence et des cannes à pêche. Je me suis moi-même fait voler des choses cet hiver.»

Comme plusieurs communautés de la Péninsule acadienne, Sainte-Marie-Saint-Raphaël est le genre d’endroit où tout le monde se connaît et rares sont ceux qui ferment leurs portes à clé. M. Godin regrette que la municipalité en soit rendue à ce point.

«C’est un endroit bien calme ici. C’est regrettable qu’on soit rendu à ça. Ce n’est pas acceptable. J’ai toujours eu horreur des voleurs. Je n’ai pas beaucoup de pitié pour eux.»

Les grands moyens

Au cours des derniers jours, Paul Ferron s’est vu obligé de prendre de grands moyens pour protéger ses biens. Des voleurs ont tenté d’entrer dans son garage par effraction.

«Comme je le fais souvent, j’étais dans mon garage. Je suis sorti vers 18h, et à ce moment tout était correct. J’ai laissé des lumières allumées dehors. Le lendemain vers 11h, je suis retourné, mais je n’ai pas pu rentrer parce que la poignée de porte était détruite. Ils n’ont pas pu rentrer parce que la porte était en métal», raconte-t-il.

À la suite de cet incident, il a dépensé environ 300$ pour installer une nouvelle poignée et une nouvelle serrure plus robuste. Il a aussi fait installer une caméra de sécurité.

«C’est plate que ce soit à toi de payer lorsque quelqu’un vient endommager ta propriété. C’est hallucinant qu’il puisse avoir des malfaisants de même.»

M. Ferron a aussi contacté la GRC, mais pour l’instant, la police ne peut trop agir, dit-il.

«Étant donné qu’ils n’ont pas réussi à rentrer et à faire un vol, la GRC ne peut pas vraiment faire une enquête. On m’a dit cependant que s’il y avait plus de plaintes lorsqu’il y a des vols ou des tentatives de vols, que la police pourrait mener une enquête générale. Une plainte d’un seul citoyen ce n’est pas assez.»

Quiconque ayant de l’information sur les vols est prié d’aviser la GRC ou Échec aux Crimes, dit Jullie Rogers-Marsh, porte-parole de la GRC.