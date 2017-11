La température baisse, le prix de l’essence remonte!

Après avoir plongé de trois cents le litre la semaine dernière, le prix de l’essence rebondira d’ici la fin de la semaine. Il demeurera ainsi 15 cents le litre plus élevé qu’à pareille date l’an dernier.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une hausse d’environ 1,5 cent au prix maximum de l’essence ordinaire libre-service. L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit pour sa part une hausse de 2 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum du litre de sans-plomb est de 117,4 cents.

À pareille date, l’an dernier, il était de 103,1 cents le litre.

Selon M. McTeague, le prix du pétrole au cours sera fortement influencé les prochains mois par l’issue d’une réunion des joueurs clés de l’industrie du pétrole à l’échelle mondiale, jeudi.

«Les tensions sur le prix du pétrole atteindront leur climax jeudi, alors que les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les non-membres de l’OPEP décideront s’ils prolongeront les quotas de production de pétrole pour 2018.»

«Un accord pousserait les prix vers le haut – prix qui sont déjà 17 cents le litre plus élevé en moyenne que l’an dernier au Canada.»

Mardi avant-midi, le prix de l’essence dans le Grand Moncton et la majorité du sud de la province tourne autour des 113 cents le litre. Dans le nord et l’ouest de la province, la plupart des succursales affichent des prix de 114,5 à 116,5 cents le litre. La différence est attribuable à un frais de livraison qui peut atteindre 3,5 cents dans certaines régions.

Le prix moyen de l’essence dans la province est 114,1 cents le litre, ce qui est en dessous de la moyenne nationale de 117 cents le litre. Les prix les plus bas sont à Saskatchewan (107,2 cents le litre) et Manitoba (108,1 cents le litre). Les prix les plus élevés sont à Terre-Neuve-et-Labrador (125,5 cents le litre) et en Colombie-Britannique (126,8 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.