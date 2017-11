Excuses: le témoignage d’une Acadienne a ému Justin Trudeau

Diane Doiron, de Pointe-Sapin, a eu droit à un échange personnel et émotif avec le premier ministre Justin Trudeau, mardi. Ayant reçu les excuses officielles du chef du gouvernement, elle poursuit le chemin de la guérison après avoir souffert en tant que militaire lesbienne dans les années 1980.

Diane Doiron porte sur ses épaules le poids de son expérience dans la Marine royale canadienne depuis une trentaine d’années.

L’Acadienne rêvait d’une carrière militaire depuis son enfance quand elle s’est inscrite dans les Forces canadiennes. En peu de temps, le rêve est devenu un cauchemar. Pendant les 18 mois de son service, elle a périodiquement été confrontée par une unité d’enquête spéciale exigeant qu’elle confesse son homosexualité et qu’elle démasque ses collègues homosexuels.

Depuis, elle vit avec des troubles d’anxiété et souffre de dépressions.

Assise dans la galerie de la Chambre des communes, mardi, elle a écouté le discours d’excuses à la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bi-spirituelle de Justin Trudeau.

Dès les premières paroles, elle a été emportée par l’émotion.

«J’avais les larmes aux yeux tout le long. La façon qu’il nous a parlé était vraiment touchante. Ça venait vraiment du coeur.»

Mme Doiron dit avoir été «vraiment bien traitée» tout le long de séjour à Ottawa. Le gouvernement a mis le paquet afin de s’assurer que les victimes comprennent qu’ils étaient des invités spéciaux.

«Je vais pleurer à nouveau en y pensant. Il y a eu une vraie acceptation de qui nous sommes. Je ne marche plus avec la même pesanteur aujourd’hui. Il y a un poids qui a été enlevé de mes épaules.»

«Quand ils m’ont poussé en dehors des Forces armées, je me suis sentie comme si je n’étais pas bonne assez… je ne me sentais pas Canadienne à cause de ça. Mardi, on est redevenu Canadien, parce qu’ils nous acceptent pour qui on est.»

Faire pleurer le premier ministre

Après le discours de Justin Trudeau dans la Chambre des communes, Mme Doiron a été invitée à une réception avec d’autres membres de la communautés LGBTQ2. Quelques instants plus tard, elle a été invitée dans une salle à part pour une rencontre plus privée avec M. Trudeau.

C’est alors que la femme de Pointe-Sapin a eu l’occasion d’échanger quelques paroles avec le premier ministre.

Elle l’a remercié d’avoir visité le Nouveau-Brunswick pendant la crise de verglas au début de l’année. En tant que pompier volontaire, le geste lui a laissé une forte impression.

Elle lui a ensuite dit que son père, Pierre Elliott Trudeau, «aurait été fier de lui».

«Pierre Elliott Trudeau avait commencé les démarches pour nous protéger. Son fils a fini le travail cette semaine en faisant une excuse. Je pense que c’est à ce moment-là qu’il a commencé à pleurer. C’était vraiment touchant.»

Une image du moment a été captée. Sur la photo, on peut voir Mme Doiron qui parle à M. Trudeau, alors que celui-ci s’essuie l’oeil.

«Nous avions tort»

La lettre d’excuses présentée à Diane Doiron, mardi, au parlement du Canada à Ottawa. – Gracieuseté

C’est avec «honte, tristesse et un profond regret» que le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole dans la Chambre des Communes, mardi, afin d’admettre que «nous avions tort» en discriminant les personnes des minorités sexuelles.

Dans son discours, il a reconnu le passé difficile des membres de communautés LGBTQ2, racontant leur histoire depuis les années 1950. Il a présenté ses excuses à ceux qui ont souffert.

«À ceux qui ont été brisés par les préjugés du système; à ceux qui se sont enlevé la vie – nous vous avons laissé tomber. Pour vous avoir privés de votre dignité; pour vous avoir dérobé de votre potentiel; pour vous avoir traités comme si vous étiez dangereux, indécents et imparfaits, nous sommes désolés.»

M. Trudeau a affirmé que le gouvernement travaillera avec le milieu universitaire et les intervenants touchés par la question afin de s’assurer que l’histoire des victimes de la «purge antigaie» soit connue et qu’elle soit accessible du grand public. Il s’agissait d’ailleurs d’un des souhaits de l’Acadienne Diane Doiron.

«Notre gouvernement n’infligera plus jamais une telle douleur aux membres des communautés LGBTQ2», assure le premier ministre.

«Nous promettons de consulter les gens et les communautés pour corriger ces erreurs et pour commencer à rebâtir la confiance. Nous allons veiller à ce que des systèmes soient en place pour que de telles pratiques haineuses soient chose du passé. La discrimination et l’oppression des Canadiens des communautés LGBTQ2 ne seront plus tolérées.»

Au début de la semaine, le gouvernement fédéral a conclu un accord à l’amiable afin de régler une action collective intentée par des employés fédéraux dont la carrière a été bouleversée en raison de leur orientation sexuelle. Ottawa versera plus de 100 millions $ pour dédommager les militaires et les employés d’autres agences fédérales victimes de la «purge antigaie».