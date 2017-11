Le gouvernement distribuera 2500 trousses gratuites de naloxone

Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, et la médecin-hygiéniste en chef par intérim, Dre Jennifer Russell. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Fredericton offrira gratuitement aux personnes à risque un médicament capable de renverser les effets d’une surdose d’opioïdes.

Deux-mille-cinq-cents trousses de naloxone seront distribuées aux populations vulnérables par l’intermédiaire des groupes de lutte contre le sida et des réseaux de la santé.

L’injection de naloxone peut neutraliser temporairement les surdoses dues à des opioïdes comme le fentanyl ou l’héroïne.

Les opioïdes font des ravages au Canada depuis plus d’un an. Le Nouveau-Brunswick a été relativement épargné par cette épidémie, même si 17 décès liés aux opioïdes ont été constatés dans la province entre le 1er janvier et le 30 juin 2017.

«Nous nous préparons à l’éventualité d’une crise en souhaitant qu’elle n’arrive pas. Mais si elle arrive, nous serons prêts», a déclaré le ministre de la Santé, Benoît Bourque, lors de l’annonce, mercredi.

La présence de carfentanil, un opioïdes 10 000 fois plus puissante que la morphine, a été détectée récemment chez une personne décédée dans le sud du Nouveau-Brunswick.

«L’émergence du fentanyl, et plus récemment du carfentanil, sur le marché noir est particulièrement inquiétante parce qu’ils peuvent être mélangés à d’autres drogues illicites», a indiqué la médecin-hygiéniste en chef par intérim de la province, Dre Jennifer Russell.

«Des doses mortelles d’opioïdes peuvent se retrouver dans votre drogue habituelle sans que vous vous y attendiez et les trousses de naloxone devrait permettre de réduire le nombre de surdose et de décès.»

En plus de la naloxone, les trousses contiennent entre autres des seringues à usage unique, une paire de gants en latex, des tampons d’alcool et un dépliant d’instruction.

Les consommateurs de drogue et leurs proches devraient se munir d’une trousse du genre, suggèrent les autorités.

Les travailleurs paramédicaux, les policiers de la GRC et les membres de plusieurs forces policières municipales sont déjà équipés de la naloxone.

Le gouvernement provincial investit 150 000$ dans l’achat des trousses et la formation pour les populations vulnérables.

«Il s’agit une annonce extrêmement importante», selon le directeur général de SIDA Nouveau-Brunswick, Matthew Smith.

«Nous avons constaté que la crise des surdoses d’opioïdes s’est déplacée au Canada et qu’elle a commencé à toucher notre communauté. Chaque année, plus de 300 personnes ont recours à notre programme d’échange de seringues à Fredericton seulement. Le soutien du gouvernement envers le programme de trousses de naloxone permettra de sauver plusieurs vies. »

Une conférence d’experts sur les opioïdes aura lieu dans la capitale provinciale, vendredi. Dre Jennifer Russell y présentera un portrait détaillé de la situation au Nouveau-Brunswick.