Kent: le mystère des ordures!

Une baisse «inattendue» de la quantité d’ordures résidentielles dans Kent – une deuxième en autant d’années – force l’augmentation du coût du service de collecte de déchets solides. La facture totale demeure tout de même à la baisse comparativement à 2016.

La quantité d’ordures ramassées dans le comté de Kent descend en flèche. Après avoir plongé de 10,8%, en 2016, elle a subi une baisse de 14,9% – ou 1332 tonnes – durant l’année en cours.

Éric Demers, directeur des déchets solides de la Commission des services régionaux de Kent (CSRK), est étonné.

«Je vais te dire bien franchement: je ne m’attendais pas à une grosse diminution comme ça»

M. Demers n’a pas d’explication définitive pour la baisse. Elle pourrait être due au vieillissement de la population et à l’exode rural, comme elle pourrait être causée par l’utilisation de sites privés, par une diminution du mixage commercial, par le dumping illégal ou par les personnes qui transportent des déchets directement au site d’enfouissement à Moncton. Elle pourrait aussi être le produit d’une combinaison de ses facteurs.

«C’est très dur pour moi à expliquer. Je peux seulement interpréter les données que j’ai. Je ne peux pas interpréter celles que je n’ai pas.»

«On ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être que les gens sont plus sensibles à l’environnement, et ils essaient de recycler afin d’éviter de jeter des déchets», ajoute Maurice Maillet, président de la CSRK

La baisse est répartie assez également sur le territoire, selon M. Demers. Les régions où la baisse est plus prononcée sont Kent-Nord, à 20,6%, et le village de Saint-Antoine, à 15,6%. Le coût du traitement des ordures a dû être haussé de 107$ à 119$ la tonne afin de maintenir le niveau de service.

Les 12$ additionnels seront presque entièrement absorbés par la baisse de la quantité d’ordures. Le 16 novembre, le conseil d’administration de la CSRK a approuvé un budget de 2,38 millions $ pour 2018, soit une hausse de 1,8% comparativement à l’année précédente. C’est un montant 11,8% plus bas qu’en 2016.

«L’augmentation de 12$ la tonne permettra de couvrir les frais de fonctionnement, que ça soit la gestion ou l’éducation. On a une personne qui s’occupe de sensibiliser la population au programme des 3 sources. Elle va dans les écoles et les expositions et toutes sortes d’événements pour en faire la promotion», explique M. Maillet.

Toutes les communautés percevront une baisse de leur facture de déchets solides à l’exception de Bouctouche. Comme la municipalité ne participe pas au système d’optimisation de la collecte des déchets de la CSRK, elle devra payer environ 8000$ de plus, en 2018.

La CSRK adopte un budget global de 3,45 millions $

La Commission des services régionaux de Kent a approuvé du financement additionnel au tourisme et aux loisirs en 2018.

Le 16 novembre, le conseil d’administration de la CSRK a voté pour un budget de 3,45 millions $. Il s’agit d’une hausse d’un peu plus de 200 000 $, par rapport au budget de 2017, mais une baisse de 85 000 $ comparativement à 2016.

Le budget comprend une augmentation de 0,1 cent par 100$ d’évaluation dans plusieurs communautés afin d’offrir du financement à la Côte culturelle et touristique du Nouveau-Brunswick. Elle touchera surtout les régions rurales, «la grande majorité des municipalités» payant déjà cette taxe, selon le président de la commission, Maurice Maillet.

Le budget inclut également une légère hausse dans les communautés environnantes de Richibucto afin de payer les frais de fonctionnement du nouvel aréna. De plus, une plus grande somme a été réservée pour la réalisation du plan maître en loisirs.