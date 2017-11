L’inclusion au cœur d’un projet de recherche au CCNB de Campbellton

L’inclusion collégiale et sa transition vers le marché du travail se retrouvent sous la loupe d’un projet de recherche au Collège communautaire de Campbellton.

Les étudiants des collèges communautaires qui parviennent à décrocher un diplôme en ayant recours aux différentes mesures de soutien à l’apprentissage parviennent-ils à se dénicher un emploi et à le conserver? Quels sont les défis auxquels ils sont confrontés et comment la formation collégiale peut-elle s’adapter afin d’accroître la chance de réussite de cette transition?

Ce sont là quelques-unes des questions que se posent les responsables de l’étude Inclusion et maintien en milieu de travail: une analyse des besoins de la salle de classe au milieu du travail.

Le constat initial est clair: les personnes ayant une incapacité quelconque – quelles soit physique ou autre – doivent affronter un défi additionnel aux communs des diplômés une fois arrivé sur le marché du travail.

Actuellement, 17 anciens étudiants du CCNB-Campbellton ayant bénéficié des mesures de soutien à l’apprentissage participent à ce projet de recherche.

«On suit ces étudiants lorsqu’ils entrent sur le marché du travail afin de voir s’ils maintiennent leur emploi aussi longtemps que le reste des diplômés. On veut avoir des données, un portrait réel de la situation, afin de savoir si ce que nous faisons fonctionne, s’il y a lieu d’améliorer encore davantage notre service de soutien à l’apprentissage et comment», explique Linda Parent, coordonnatrice en développement de projets du CCNB.

Dans l’ensemble du réseau, on estime qu’ils sont environ 400 à avoir recours à ce type de service. Il s’adresse aux étudiants qui ont des incapacités diverses, allant du trouble de lecture, de la concentration et même jusqu’à de l’anxiété.

«Tout ce qui est un obstacle à l’apprentissage finalement», note Mme Parent

Selon Charles Gaucher, professeur et chercheur à l’École de travail social de l’Université de Moncton, on en connaît bien peu sur la période post-collégiale des étudiants aux prises avec une incapacité, de là l’importance de cette recherche.

«À l’heure actuelle, rien ne se fait au niveau de la transition entre les études et le marché du travail. Et une fois sur le marché, les étudiants n’ont pas le réflexe de demander certains accommodements à leur employeur de peur, probablement, d’être jugés. Ils se débrouillent donc par leurs propres moyens. Quelquefois ça fonctionne bien et d’autres non», indique-t-il, prônant un marché du travail plus inclusif.

«Est-ce que le CCNB a un rôle à jouer dans cette transition? Est-ce qu’on peut développer quelque chose pour faciliter celle-ci, tant au niveau des étudiants que des employeurs? On fait le pari que oui, qu’on peut intervenir», croit-il.

Une première ronde d’entrevues a été effectuée. Les responsables du projet retourneront sur le terrain d’ici quelques mois afin de vérifier l’évolution des étudiants, qui se sont trouvé un emploi ou ont réussi à le conserver, et l’inverse.

Appel à l’acceptation

Bien qu’il soit en cours depuis quelques mois, le projet a formellement été annoncé mercredi au campus de Campbellton. Pour l’occasion, le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 47 776$ dans l’aventure (sur un budget d’environ 245 000$). Cette recherche jouit d’ailleurs d’un financement fédéral et peut compter sur plusieurs partenaires à travers le pays.

Présent à l’annonce, le ministre du Travail de l’Emploi et de la Croissance démographique du Nouveau-Brunswick, Gilles LePage, a loué les objectifs de la recherche. Conscient que ce sont les employeurs qui déterminent si les étudiants auront ou non un travail, il a tenu à leur rappeler qu’ils ont aussi leur part de responsabilité.

«Il y a toute une intégration à faire à l’intérieur des commerces et industries. J’invite tous les entrepreneurs à accepter la différence, à faire une place à cette main-d’œuvre qualifiée qui sort de nos institutions postsecondaires. Il faut mettre ces gens au travail», a lancé le ministre, notant qu’il s’agit d’un bassin de talent sous-utilisé.

En fait, selon la dernière enquête canadienne sur l’incapacité, 16,4% des Néo-Brunswickois âgés de 16 ans et plus avaient une incapacité limitant leur activité quotidienne, soit la deuxième proportion la plus élevée au pays, tout juste derrière la Nouvelle-Écosse.

Ouverture d’esprit

À la Scierie Chaleur, l’un des plus importants employeurs de la région de Belledune, il n’est pas rare que l’on embauche des personnes – y compris des étudiants collégiaux – ayant certains besoins particuliers.

«Nous sommes une entreprise qui fonctionne à la chaîne et en ce sens, on ne peut pas se permettre de perdre du temps à un bout, car ça affecte toute la production. On essaye donc de s’adapter à leurs besoins afin de maximiser les chances que ça fonctionne», souligne Mario Arseneault, porte-parole de l’entreprise.

À titre d’exemple, des symboles ont été installés à certains endroits afin d’accroître le temps de réaction d’employés ayant un peu plus de difficultés à lire rapidement.

«De petits gestes aussi simples que ça permettent non seulement à l’employé d’être plus efficace, mais aussi à se sentir mieux, plus accepté. Je crois que les entreprises doivent faire preuve d’une certaine ouverture d’esprit», indique-t-il.