Et si on remplaçait les élections par des tirages au sort?

Que se passerait-il si l’on remplaçait les élections par des tirages au sort? C’est la question audacieuse à laquelle tentera de répondre le politologue Gabriel Arsenault lors d’un café philosophique présenté jeudi après-midi à Moncton. L’Acadie Nouvelle est allée jaser avec lui.

Le sujet est osé, voire provocant…et c’est voulu. En s’aventurant sur ce terrain miné, le professeur Gabriel Arsenault, de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, souhaite susciter la réflexion.

Lors de sa conférence – présentée au resto-lounge Le 63, au centre étudiant, jeudi à 16h30 – il compte stimuler l’imagination des gens en présentant un scénario qu’il qualifie d’«assez radical».

«Donc à Moncton, au lieu d’élire un maire et dix conseillers municipaux, on tirerait au sort une assemblée de 300 citoyens», explique-t-il d’entrée de jeu.

Après ce tirage, les nouveaux membres de cette assemblée seraient divisés en groupes afin de se pencher sur diverses thématiques telles que transport, l’environnement et ainsi de suite. La session durerait quatre mois.

«Pendant quatre mois, ils (les membres de chaque groupe) identifiaient un certain nombre de projets concrets, des règlements, des projets d’investissements, etc. Et à la fin des quatre mois, ce serait soumis aux 300 citoyens de l’assemblée, qui voteraient pour ou contre», poursuit-il.

Gabriel Arsenault donne un autre exemple de modèle qui changerait bien des choses au Canada; tirer les sénateurs au sort parmi une liste de personnes volontaires (et continuer d’élire les députés, comme c’est le cas en ce moment).

Évidemment, ce changement nécessiterait des changements constitutionnels et n’est pas sur le point d’être apporté.

«On pourrait se retrouver avec quelqu’un comme Trump»

En l’écoutant parler de son scénario, une question s’impose: donner une si grande place au hasard ne serait-il pas très risqué? Comment assurer que l’on ne se ramasse pas avec des représentants incompétents ou dangereux?

«Si l’on tire au sort une seule personne, il y aurait effectivement un gros risque d’incompétence. On pourrait se retrouver avec quelqu’un comme Trump», reconnaît-il en riant.

«Mais avec 300 personnes tirées au hasard, l’idée c’est qu’il y aurait une diversité suffisante des points de vue, des expériences de vie, des groupes sociaux. Collectivement, ils seraient peut-être plus créatifs que nos assemblées, qui sont plutôt monochromes, habituellement formées d’avocats et d’hommes d’affaires d’un certain âge.»

Il ajoute qu’un avantage de ce changement dramatique de modèle démocratique serait de se débarrasser des élections et des pirouettes que font les politiciens entre les scrutins pour s’attirer les faveurs des citoyens.

On pourrait alors dire adieu à la langue de bois, annonces qui ne servent qu’à mettre en valeur les élus et aux dépenses électoraliste.

C’est sans parler de la corruption, qui serait pas mal plus difficile à réussir si nos dirigeants étaient tirés au sort.

Le hasard en politique: une idée qui est loin d’être nouvelle

Gabriel Arsenault tient à noter qu’il est loin d’être le premier à se pencher sur le tirage au sort comme mécanisme démocratique. D’autres universitaires l’ont fait avant lui.

Mais au final, même ces chercheurs n’ont rien inventé. «Le tirage au sort n’est pas une idée nouvelle, théorique. Il y a eu plusieurs moments dans l’histoire à Venise, à Florence, à Athènes, dans plusieurs cités grecques, où on a utilisé le tirage au sort.»

On peut aussi mentionner qu’à l’heure actuelle, dans certains coins du pays, le hasard est parfois appelé en renfort. C’est le cas lorsqu’il y a égalité entre deux candidats lors des élections provinciales dans deux provinces voisines du Nouveau-Brunswick.

En Nouvelle-Écosse, lorsqu’il y a égalité même après un recomptage, les noms des candidats qui se trouvent toujours nez à nez sont écrits sur des bouts de papier de la même taille et de la même couleur, qui sont ensuite placés dans une boîte. La boîte est brassée et un nom est pigé pour déterminer le gagnant.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le processus pour briser une égalité est plus rapide et plus simple. Nos voisins insulaires tirent à pile ou face pour choisir la personne gagnante, rien de moins.

Cela peut sembler loufoque, mais c’est exactement ce qui est arrivé en 2015 lorsqu’un député libéral sortant a reçu le même nombre de votes que sa rivale conservatrice.

Le directeur des élections a ifni par lancer une pièce de monnaie dans les airs. C’est finalement le libéral qui l’a emporté.

Idée farfelue aujourd’hui, mais sérieusement étudiée demain?

Le scénario élaboré par Gabriel Arsenault peut sembler plutôt farfelu.Mais comme le rappelle ce politologue, certaines idées qui sont aujourd’hui débattues tout à fait sérieusement sur la place publique ont déjà été des concepts marginaux surtout explorés dans les milieux universitaires.

Certaines de ces idées restent sur les campus pendant des décennies avant de sortir au grand air. C’est ce qui arrivé au concept du revenu minimum garanti, dit-il.

«Dans les années 1990, on en parlait beaucoup à l’université et c’est seulement récemment que là, il y a u vrai débat dans la société civile sur le revenu minimum garanti.»

Il explique que l’introduction du tirage au sort dans notre système politique est une idée qui n’est pas souvent débattue dans les coulisses du pouvoir, mais qui est de plus en plus étudiée par les chercheurs.

«Je vois depuis quelques années les articles se multiplier sur la question du tirage au sort. Et pourtant, dans les médias ou dans la société en général, ce n’est pas une idée qui nous est familière. On n’en parle pas. J’aimerais attirer l’attention des gens sur ce débat-là. C’est un débat qui, je crois, mérite d’être pris très au sérieux.»