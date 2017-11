Villes les plus dangereuses: Bathurst fait piètre figure

Selon le classement des villes les plus dangereuses au Canada du magazine McLean’s, Bathurst occupe le 42e rang sur 229 municipalités. La première des villes néo-brunswickoises. Le chef de police de Bathurst, Ernie Boudreau, ne joue pas à l’autruche face aux statistiques, les utilisant plutôt pour redoubler d’efforts dans les secteurs où les infractions à la loi sont en hausse.

McLean’s s’est basé sur des données de 2016 en prenant la moyenne des crimes violents et des «petits crimes» dans les municipalités avec une population de plus de 10 000, tout en les calculant sur une échelle de 100 000 habitants.

L’indice de sévérité des crimes s’élève à 104 à Bathurst, ville de 12 000 citoyens, alors que la moyenne nationale est de 70,96.

Le chef Boudreau, qui avait pris connaissance des chiffres de Statistique Canada bien avant la parution du classement McLean’s, se réjouit tout de même de constater que Bathurst ne se distingue pas négativement quand ça vient aux crimes violents.

Selon le magazine, cette cité se situe en 85e position dans ce domaine, soit un indice de 68 comparé à 75,25 à l’échelle nationale. Saint-Jean occupe le 43e rang, le Grand Moncton est 48e et Miramichi est 87e.

«Ce qui fait monter notre taux n’est pas le crime violent, mais le crime non violent comme les entrées par effraction. Nous avons beaucoup de petits crimes. Des raisons socio-économiques affectent leur niveau et la plupart des récidivistes ont des problèmes de substances, souligne-t-il. Nous sommes en pleine crise d’opioïdes au Canada. Comme corps policier, nous devons être vigilants et regarder nos résultats chaque année pour voir où il y a des améliorations et quels sont les éléments à améliorer.»

De janvier à novembre, 174 crimes contre la personne ont été enregistrés comparativement à 164 l’an dernier. Pour les infractions contre la propriété, 481 dossiers ont été ouverts cette année contre 637 en 2016.

Le chef Boudreau estime que les statistiques équivalent à une mesure de performance qui permet aux corps policiers de mettre en place des stratégies pour contrer l’augmentation des délits.

«Nos quatre priorités sont les récidivistes, les disputes domestiques, les jeunes à risques et la santé mentale. En concentrant nos efforts là-dessus, nous pourrons réduire bien des problèmes avec l’éducation publique, plus d’enquêtes et les partenariats communautaires. En fin de compte, nous voulons que la population se promène en sécurité», soutient-il.

«Nous avons mis en place une unité de crimes de rue en juin. Elle est responsable des saisies de drogue, des interventions routières. Elle fait un peu de tout et ses membres sont associés avec les patrouilleurs et le service d’enquête», détaille le chef Boudreau.

La force policière de Bathurst compte 32 membres, incluant les répartiteurs du 911. Avec la légalisation de la marijuana en juillet prochain, le chef s’attend à ce qu’ils aient les mains pleines.

«Je prévois un fardeau sur tous les corps policiers. Il y aura une augmentation des appels à cause de cette substance. Nous anticipons une hausse des accidents mortels, avec blessures, des overdoses. Plus de jeunes vont l’expérimenter.»