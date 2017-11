Accident mortel à Bertrand: un ado devant la justice

La GRC a fini son enquête à la suite de l’accident de la route qui s’est produit le 8 juillet, dans la Péninsule acadienne le long de la route 11, à l’entrée de Bertrand avant Grande-Anse.

Deux personnes, âgées de 57 et 72 ans, ont péri dans cette collision. Un couple et une enfant, installés dans un autre véhicule, ont également été grièvement blessés.

Les enquêteurs mettent en cause un adolescent domicilié chez ses parents sur l’île de Lamèque. Il est soupçonné d’être responsable de l’accident et d’avoir ensuite pris la fuite. Il conduisait la voiture de son père au moment du drame. Celle-ci a été retrouvée incendiée dans une gravière à la limite entre Bertrand et Paquetville.

Le dossier va être transmis au bureau du procureur de la juridiction de Caraquet. Le jeune incriminé sera convoqué pour une première comparution devant la cour provinciale en début d’année prochaine.