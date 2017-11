Le club vidéo de Caraquet ferme après 35 ans d’existence

Internet aura eu raison du club vidéo de Caraquet, qui fermera bientôt ses portes après 35 ans d’existence. La nouvelle est reçue avec tristesse par les habitués.

Il y avait foule jeudi après-midi au club vidéo de Caraquet, pour la première journée de la vente de liquidation, et le stationnement débordait de voitures.

À l’avant à la caisse, deux employées et la propriétaire travaillaient sans relâche, pendant que des dizaines de personnes attendaient patiemment pour payer, les bras chargés de DVD. Certains ont attendu près de 2h30.

Pour plusieurs, la fermeture du club vidéo est la fin d’une époque. «C’est triste un peu. Moi j’ai 34 ans et ça fait 34 ans que je viens ici», lance Céline Blanchard, de Caraquet. La femme qui travaille à son compte comme coiffeuse attendait en ligne depuis plus d’une heure.

«C’est le seul qu’on a eu toute notre vie et c’est les mêmes patrons depuis longtemps. C’est une petite place, c’est comme une petite famille, on connaît les caissières et c’est triste qu’elles perdent leur emploi. Ça va faire drôle que ce soit vide ici», confie Mme Blanchard.

Comme d’autres personnes avec qui nous avons parlé, la femme va se tourner vers Netflix pour écouter des films, ou en acheter à petits prix dans les magasins de grandes surfaces.

C’est internet qui aura eu raison du club vidéo, qui a perdu des clients.

Pas assez de français sur Netflix

Rémi Thériault, lui, venait chaque semaine au club vidéo avec ses deux filles.

«Les enfants trouvent ça plate. Ils ont pris plein de photos hier quand nous sommes venus. C’est triste pour eux autres», laisse-t-il tomber.

Il est abonné à Netflix, mais le père de famille appréciait le rituel de venir au club vidéo avec les enfants.

«On embarquait dans le char, on allait chercher du chocolat ou des chips. Ce n’est pas le même thrill avec Netflix», raconte Rémi Thériault.

Comme d’autres personnes avec qui nous avons discuté, il estime que la sélection de contenu en français est plutôt pauvre sur la plateforme en ligne.

«Les films en français sont quand même assez rares. Je trouve ça triste», dit-il.

«On va aller à Paquetville»

Sonia Downing, une autre habituée, va continuer à louer des films malgré la fermeture du club vidéo de Caraquet.

«Il y en a encore par chez nous, à Grande-Anse, à Paquetville aussi. Je venais ici et à Paquetville la plupart du temps. On va aller à Paquetville», lance la résidente de Saint-Léolin.

Lors de notre passage jeudi après-midi, la propriétaire Ethel Michon n’avait pas le temps de nous accorder une entrevue tellement son magasin débordait de clients.

Mais sur Facebook, le couple a écrit un message pour annoncer leur fermeture.

«Dû à l’évolution de la technologie, après 35 ans de belles années de service, Cinéma Vidéo Ltée de Caraquet a le regret de vous annoncer la fermeture de son club vidéo. Nous avons vu défiler parents, enfants et petits-enfants donc 3 générations. Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement clients et clientes durant toutes ces années. Aussi un gros merci aux employés et surtout à Mélanie Duguay», est-il écrit.

Les portes du club vidéo resteront ouvertes plusieurs jours, jusqu’à ce que la marchandise soit vendue.