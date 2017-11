Garderies bilingues: le ministre évite de se prononcer

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny, entouré des commissaires Pam Whitty et Corinne Haché. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance demeure évasif sur la pleine dualité au sein de son ministère et l’abolition des garderies bilingues.

Brian Kenny s’est présenté devant la presse, jeudi, accompagné des deux membres de la Commission d’étude sur les services de garde du Nouveau-Brunswick.

Les commissaires Corinne Haché et Pam Whitty ont présenté il y a quinze mois, à la demande du gouvernement, un rapport exhaustif sur le milieu des garderies dans la province.

Elles ont notamment proposé de mettre fin aux garderies bilingues ainsi qu’aux garderies à but lucratif en général en plus de réaliser la pleine dualité linguistique au sein du secteur du Développement de la petite enfance du ministère de l’Éducation.

Le gouvernement n’a jamais répondu officiellement aux recommandations des commissaires.

La rencontre de jeudi avec le ministre Kenny qui a précédé la conférence de presse avait pour but d’informer les commissaires sur les progrès réalisés par la province depuis le dépôt de leur rapport.

Il a également été question des intentions du gouvernement concernant l’entente fédérale-provinciale d’une valeur de 71 millions $ sur trois ans conclue en août pour améliorer les services de garde au Nouveau-Brunswick.

Brian Kenny est cependant demeuré plutôt vague concernant les principales recommandations du rapport.

Le ministre n’a notamment pas voulu dire si le ministère allait arrêter de délivrer des permis aux garderies agréées bilingues comme le demandent les commissaires.

«Nous travaillons avec toutes les garderies dans la province. L’important pour nous et pour la population francophone, c’est d’améliorer (les services) pour donner de meilleurs choix aux francophones.»

M. Kenny a également évité de s’avancer sur la mise en oeuvre de la pleine dualité au sein du Développement de la petite enfance.

«Notre but, c’est l’accessibilité pour tous les enfants du Nouveau-Brunswick. Pour moi, c’est important de continuer de travailler avec le secteur francophone pour les valeurs des familles francophones. Le secteur francophone est satisfait avec les investissements offerts.»

Selon Corinne Haché, ces deux recommandations «sont toujours pertinentes» quinze mois plus tard et le ministre de l’Éducation «est très conscient de cette réalité».

«À savoir quelles procédures seront mises en place pour arriver à la pleine dualité, c’est quelque chose que le ministère n’a pas encore défini», a indiqué la spécialiste.

Le rapport de la commission est le deuxième rapport commandé par le gouvernement du premier ministre Brian Gallant qui propose la fin des garderies bilingues et la pleine dualité dans les services de garde.

Les auteurs du plan d’éducation de dix ans ont également fait les mêmes recommandations en juin 2016. M. Gallant avait alors répondu que la dualité n’était «pas dans (ses) plans actuels».

Les commissaires Haché et Whitty ont également proposé au gouvernement de mettre fin progressivement aux garderies à but lucratif. À long terme, tous les services de garde d’une même zone scolaire seraient sous la responsabilité d’un seul conseil d’administration sans but lucratif, envisagent-elles.

À leur avis, «le modèle de marché assure moins efficacement l’accessibilité à des services de garderies éducatifs agréés de grande qualité qui sont abordables et inclusifs.»

Brian Kenny a semblé vouloir également mettre de côté cette recommandation dans sa réponse à une question sur le sujet posé par un journaliste.

«Le privé et le secteur sans but lucratif, tout le monde va avoir un rôle à jouer avec les fonds qui seront-là», a-t-il dit en promettant que des annonces en matière de financement des services de garde en collaboration avec Ottawa auraient lieu dans les prochaines semaines.