La GRC aura les automobilistes à l’œil

À l’instar de nombreux corps policiers au pays, la GRC du Nouveau-Brunswick va intensifier sa surveillance sur le réseau routier de la province.

La Section de la sécurité routière de la GRC a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’elle profitera de la tenue cette fin de semaine de la Journée nationale de lutte contre la conduite avec des facultés affaiblies pour ériger des barrages routiers un peu partout à travers la province.

Avec l’arrivée de l’hiver qui va compliquer la conduite automobile et les fêtes de bureau qui vont se multiplier d’ici la fin de l’année, le réseau routier est moins sûr que jamais.

«Noël approche, tout le monde fête pour l’occasion», reconnaît le caporal Ryan Lewis de la GRC.

En 2016, 64 personnes ont trouvé la mort sur les routes du Nouveau-Brunswick patrouillées par la GRC. Certains de ces décès auraient pu être évités si certaines personnes avaient décidé de ne pas conduire avec les facultés affaiblies.

De fait, même si le nombre de cas de conduite avec les facultés affaiblies est en nette régression au pays depuis 30 ans, 17 de ces décès ont été causés par des conducteurs qui ont pris leur voiture après avoir consommé de l’alcool ou des stupéfiants.

En fait, le Québec et le Nouveau-Brunswick sont les deux provinces où le nombre d’affaires de conduite avec facultés affaiblies a le plus diminué chez les conducteurs âgés de moins de 20 ans entre 2009 et 2015.

La GRC a effectué plus de 5000 contrôles routiers impliquant près de 260 000 véhicules au cours de l’année 2016.

Ces vérifications ont mené au dépôt d’accusations de conduite avec facultés affaiblies à l’endroit de 890 personnes et à la suspension de 316 permis de conduire.

«Tout en invitant les gens à réduire leur vitesse en hiver, on recommande bien évidemment aux automobilistes de circuler à bord d’un véhicule muni de pneus d’hiver, car il y a une grande différence avec les pneus quatre saisons», a indiqué le caporal Lewis.

Les Néo-Brunswickois qui se rendront sous peu séjourner au Québec doivent également faire preuve de prudence et de modération.

La Société de l’assurance automobile du Québec a lancé lundi une nouvelle campagne contre l’alcool au volant, qui se déroulera jusqu’au 31 décembre.

Au cours de cette période, les différents corps policiers de la province voisine vont procéder à l’Opération Vaccin et ériger des barrages routiers un peu partout dès la fin de semaine prochaine.

En plus de rendre les routes plus sécuritaires, ces contrôles routiers peuvent apporter d’autres bénéfices aux policiers.

«Par exemple, la vérification d’un véhicule mène parfois à la découverte de tabac de contrebande, de stupéfiant ou d’arme à feu», a expliqué le caporal de la GRC.

Qui plus est, outre le fait de devoir faire face à une surveillance accrue de la part des corps policiers, les automobilistes doivent désormais composer avec de nouvelles mesures pour lutter contre l’alcool au volant qui sont entré en vigueur au Nouveau-Brunswick le 1er novembre dernier et qui sont beaucoup plus sévères.