Parti d’Edmundston, il bâtit un véritable empire en santé

Qualifier le parcours professionnel d’Alain Racine de «success story» serait bien peu dire…

Alors qu’il a célébré ses 50 ans jeudi dernier, le natif d’Edmundston est parvenu au fil des ans à bâtir un véritable empire dans le domaine médical.

L’entreprise PhysioExtra, qu’il a fondé il y a tout juste 20 ans, compte aujourd’hui 18 succursales éparpillées dans la grande région de Montréal et 290 employés.

Le réseau de cliniques privées en réadaptation, qui est surtout spécialisé en physiothérapie, est désormais le joueur le plus important du genre au Québec.

Le magazine Canadian Business évalue les revenus de l’entreprise en 2016 à plus de 10 millions de dollars et classait récemment celle-ci parmi les 500 sociétés qui ont connu la plus grande croissance au pays.

Rien ne laissait toutefois présager qu’Alain Racine connaitrait une aussi fructueuse carrière dans le milieu de la santé.

Après des études universitaires en santé à Edmundston parsemées de quelques épisodes de flirts avec la musique et le show-business, il déménage à Montréal afin d’y entreprendre des études en physiothérapie.

En 1990, il s’installe à Saint-Quentin, où il y a à l’époque aucun physiothérapeute.

«J’avais un côté entrepreneur, sans trop savoir pourquoi et comment procéder. J’ai monté et roulé le département de physiothérapie, c’était un emploi de rêve de développer un tel projet», explique Alain Racine.

Trois ans plus tard, rattrapé de nouveau par l’industrie musicale, il décide de retourner vivre à Montréal et de mettre en veilleuse sa carrière dans le domaine de la santé.

«C’était le même jour où les Canadiens de Montréal célébraient la conquête de la coupe Stanley et défilaient dans la rue», se rappelle-t-il.

«Cependant, le côté humain de la physiothérapie me manquait beaucoup. Ça c’est de parler aux vraies gens, contrairement au show-business qui est de la dorure et où l’on vend du rêve», précise Alain Racine.

Il décida alors de retourner travailler dans le domaine de la santé au sein de différentes cliniques de physiothérapie.

«Je n’étais toutefois pas heureux, je travaillais pour d’autres et on m’imposait des règles dans lesquelles je ne croyais pas».

En 1997, il fonde alors PhysioExtra. «C’était de partir une business à mon goût et d’ouvrir une clinique dont la recette me satisfaisait énormément», raconte Alain Racine.

Avec cette fibre entrepreneuriale présente plus que jamais, il caresse alors le rêve secret de diriger un jour les opérations de trois différentes cliniques de physiothérapie.

«Je n’avais pas l’ambition d’en avoir 18 vingt ans plus tard. J’ai alors eu de belles opportunités et suis tombé sur de bonnes personnes qui m’ont aidé et qui étaient là au bon moment», a indiqué Alain Racine.

Loin de vouloir se consacrer uniquement au domaine de la physiothérapie, il étend le nombre de ses cliniques et les services médicaux qui sont offerts sur place.

PhysioExtra a alors développé une gamme complémentaire de soins de réadaptation et de services spécialisés comme l’ergothérapie, la kinésiologie, la massothérapie, l’ostéopathie, l’acupuncture, la psychologie et même la médecine générale.

Au fil des années, l’entreprise a raflé de nombreuses récompenses en plus d’apparaître à plusieurs occasions dans les palmarès des plus grandes PME au Québec et des meilleurs employeurs.

«Au-delà de ces accomplissements, il y a des valeurs d’esprit de famille, d’innovation et de qualité qui nous distingue des autres bannières. Quand on a du bon monde comme employés, on s’arrange pour les garder», explique Alain Racine.

Ainsi, l’entreprise offre régulièrement des cadeaux et même des voyages sous le soleil ou en Europe à ses employés qui célèbrent un anniversaire d’embauche.

«On prend soin de nos employés et on essaie de les garder, surtout ceux du Nouveau-Brunswick!».

Le dirigeant de PhysioExtra n’entend pas cesser de faire croître l’entreprise dont il est l’actionnaire principal à 59%.

Deux autres cliniques devraient ouvrir leurs portes en 2018 et la société devrait procéder à l’acquisition de trois autres cliniques la même année, ce qui porterait le nombre d’emplacements à 23.

Alain Racine reconnait volontiers que la quiétude du nord-ouest du Nouveau-Brunswick lui manque à l’occasion, alors qu’il doit quotidiennement côtoyer les bouchons de circulation et les travaux routiers qui sont propres à la région de Montréal.

Il n’entrevoit toutefois pas l’idée de retourner s’établir sur sa terre natale ou de s’offrir une retraite dorée, même s’il en a la possibilité.

«J’ai eu des propositions et été approché pour des projets à Edmundston, mais il y a déjà en place de très bons physiothérapeutes. Je ne veux surtout pas faire de la concurrence, j’ai trop de respect pour ces gens-là».