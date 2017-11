Une partie de la ville d’Edmundston est située sur les terres des Malécites

Le territoire ancestral de la Première nation malécite du Madawaska est beaucoup plus vaste qu’en ce moment. Il comprend même bel et bien une grande partie de la ville d’Edmundston.

C’est la conclusion à laquelle en est arrivé mercredi le Tribunal des revendications particulières du Canada.

Au lendemain du jugement, l’excitation était encore palpable dans la voix de Patricia Bernard, chef du conseil de bande de la Première nation malécite du Madawaska.

«C’est un grand jour pour nous, une grande victoire, il n’y a pas de doute là-dessus. C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail, une décision qui valide ce que l’on dit depuis très longtemps, soit que notre réserve a été créée il y a 230 ans et qu’elle était beaucoup plus grande qu’actuellement», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

Mme Bernard travaille personnellement sur ce dossier depuis une vingtaine d’années.

La cause est devant les tribunaux activement depuis cinq ans. Lors des audiences, qui ont eu lieu l’été dernier, les représentants malécites ont argumenté que la réserve avait été créée en 1787 et que sa superficie originale était d’environ 3900 acres. Aujourd’hui par contre, elle n’est qu’environ 700 acres. La Couronne – fiduciaire des autochtones – aurait ainsi manqué à son devoir de protéger ces terres.

«Avec le temps, des parcelles ont été offertes à des colons de façon illégale, sans notre consentement. Et c’est ce que le tribunal confirme aujourd’hui», ajoute Mme Bernard.

Maintenant, qu’est-ce que cette victoire signifie pour la communauté autochtone du Madawaska? D’abord les citoyens d’Edmundston peuvent dormir en paix. Les clés de la ville ne seront pas remises à la Première nation.

Les audiences n’avaient comme objectif que de déterminer la validité de la requête de la Première nation. Cela étant fait, le gouvernement du Canada a maintenant 30 jours pour s’opposer au jugement et porter la cause en révision judiciaire.

«Dans le cas contraire, il doit s’asseoir avec nous afin de négocier avec nous une compensation financière basée sur la valeur des terres et la perte encourue de leur utilisation au fil des ans. Car notre objectif n’a jamais été de demander une rétrocession des terres», explique Mme Bernard.

Le Tribunal des revendications particulières du Canada a fixé à 150 millions $ la compensation financière maximale pouvant être réclamée par la Première nation malécite.

«Ce montant ne signifie aucunement que c’est ce que nous obtiendrons ou même ce que nous demandons. Dans les faits, nous croyons que la compensation devrait être plus grande encore. La valeur des terres et la perte de leur usage potentielle pendant toutes ces années sont, à nos yeux, plus élevés», estime la chef du conseil de bande.

Pour exiger davantage toutefois, la Première nation devra retourner de nouveau devant les tribunaux.

La Première nation malécite de Madawaska compte un peu plus de 550 membres, certains vivant à l’extérieur des limites de la réserve, ailleurs au pays et même aux États-Unis.

Edmundston solidaire

Loin d’être inquiété par cette cause, le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, s’est même réjoui pour ses voisins avec qui il entretient de bonnes relations. Cette bonne entente a d’ailleurs été soulignée en grand en 2014 avec la signature d’un Pacte d’amitié.

«Cette action juridique entreprise par les Malécites ne nous concerne pas du tout. C’est strictement entre la Première nation et le gouvernement fédéral. Ce n’est pas la Ville qui déboursera pour une éventuelle compensation et il n’y aura pas non plus de terres rétrocédées», indique M. Simard.

Le maire est solidaire avec ses voisins.

«S’il y a eu un tort qui leur a été causé, on est heureux qu’il sera bientôt réparé», indique le maire.

Beaucoup d’argent

Dans les faits, le maire d’Edmundston voit même très positivement un futur règlement monétaire de dizaines de millions $, un montant qui ne peut qu’avoir un impact positif sur toute l’économie de la région.

«C’est très intéressant effectivement puisque nous faisons partie de la même économie. Je ne peux pas présumer de la façon dont la Première nation décidera de dépenser les sommes d’argent qui lui seront versées éventuellement, mais je peux croire qu’une partie sera injectée dans notre économie, par l’achat local. Le conseil de bande va peut-être également vouloir investir dans certains projets. On ne peut donc qu’être content d’un éventuel règlement pour notre économie à tous», indique Cyrille Simard.

Du côté des Malécites, on ignore encore à ce moment-ci comment seront distribués les fruits d’une éventuelle compensation financière.

«On n’a pas encore commencé à parler de la façon que nous distribuerons l’argent puisque, pour le moment, il y a encore trop d’inconnues. Nous n’avons pas encore cet argent, nous ne savons combien nous obtiendront et ni même quand. Mais on va consulter la communauté à ce sujet», promet Mme Bernard, rappelant que cela s’était fait par le passé, lors d’un autre règlement du genre (revendication territoriale).

À l’époque (2008), la Première nation avait obtenu un montant de 5 millions $. La moitié de cette somme avait été distribuée aux membres de la communauté (par personne), et l’autre réservé au développement économique.

«À première vue, je dirais que c’est plausible de penser que nous pourrions opter pour une formule similaire. Je crois que si l’on veut continuer de croître, nous devons investir dans notre avenir, dans le développement. Mais rien n’a encore été déterminé à ce point-ci», réitère-t-elle.