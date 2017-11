Un pêcheur de crabe écope d’une amende

Un pêcheur de crabe des neiges de Grand-Barachois écope d’une amende de 38 161 $ pour avoir laissé à l’eau une grande quantité de ses casiers après qu’il eut fini de capturer son quota.

Kenneth J. Gaudet détient un permis traditionnel de pêche au crabe des neiges au Nouveau-Brunswick. Il pêche le crustacé dans la zone 12, soit le sud du golfe de Saint-Laurent. Son épouse détient un permis à l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui lui donne aussi le droit de pêcher dans la zone 12.

Le 18 mai 2016, l’homme âgé de 54 ans a transféré son bateau à son épouse afin qu’elle puisse pêcher son quota de crabe des neiges. Il n’a cependant pas retiré tous ses casiers de l’eau afin de les ramener à quai, comme le stipule la Loi sur les pêches.

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a détecté le délit grâce à l’utilisation de la technologie GPS et à l’inspection de l’équipement de pêche.

M. Gaudet a récemment admis sa culpabilité à deux infractions qui lui était imputée devant la Cour provinciale à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a été accusé d’avoir pêché le crabe sans les autorisations nécessaires et d’avoir été en possession de poissons capturés en contravention à la loi.

Le quotidien local de Summerside, The Guardian, avance que les agents du MPO ont saisi plus de 10 000 livres de crabe des neiges ayant une valeur de 37 621 $. Ils ont aussi saisi 29 casiers, des cordes et des bouées.

«Pêches et Océans Canada ne va pas tolérer la collusion entre les détenteurs de permis», a affirmé dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle Steve Hachey, conseiller en communications du MPO.

En plus de l’amende de 38 000 $, M. Gaudet sera assujetti à des restrictions sur les pêches. Les peines ont été imposées suite à une recommandation conjointe du procureur de la Couronne et de l’avocat de la défense.