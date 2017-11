Pont de Shippagan-Lamèque: des autobus scolaires bloqués pendant 1h30

Encore une fois, les automobilistes souhaitant traverser le pont de Shippagan-Lamèque doivent prendre leur mal en patience. En raison de travaux, une seule voie est présentement ouverte à la circulation. Jeudi matin, des voitures ont attendu près de 2 heures avant de traverser.

Énergie NB mène actuellement la première phase de travaux pour installer 17 nouveaux poteaux en acier sur le pont jeté entre Shippagan et Lamèque. L’objectif est de rendre le réseau plus robuste et Énergie NB envisage de terminer les travaux avant la fin décembre. Le montant de l’investissement s’élève à 650 000$.

«Tout découle de la tempête qui a frappé la région en mai. Selon certains météorologues, les vents ont atteint 190 km par heure et une trentaine de poteaux sont tombés. On a décidé de profiter de l’occasion pour installer un nouveau système de transmission plus solide et robuste entre Shippagan et Lamèque», explique Marc Belliveau, porte-parole chez Énergie NB.

Malgré tout, les travaux ont grandement perturbé la circulation jeudi matin et la situation risque de se reproduire encore vendredi. De nombreux automobilistes ont été obligés d’attendre longtemps avant de traverser le pont.

Lorsque nous l’avons croisé vers 10h, Daniel Benoît, un camionneur de Tracadie, attendait déjà depuis 1h30.

Denis Diotte, un passager dans un véhicule, était coincé dans le trafic depuis une trentaine de minutes. Plus tôt dans la journée, comme plusieurs autres, sa conjointe avait attendu près de 1h30 pour traverser le pont, dit-il.

Joan Thomas, une lectrice de l’Acadie Nouvelle, a contacté le journal pour nous dire qu’elle a attendu pendant plus de deux heures.

Du côté de Lamèque, cinq autobus transportant des élèves de la 9e à la 12e année vers l’école Marie-Esther à Shippagan ont fait demi-tour après avoir attendu plus de 1h30.

«Nous n’avions pas été avisés, donc après plus de 1h30 d’attente, les autobus ont renvoyé les élèves chez eux», confirme Annie LeBlanc-Lévesque, coordinatrice des relations stratégiques au District scolaire francophone Nord-Est.

Énergie NB se désole des inconvénients. L’organisme public a l’intention de diffuser de nombreuses annonces au cours des prochains jours, mais Marc Belliveau reconnaît qu’aucune annonce n’a été faite plus tôt cette semaine.

Fermeture du pont en soirée à partir du 4 décembre

Le pont sera aussi fermé à la circulation pendant quelques nuits à compter du 4 décembre. Un entrepreneur retenu par le ministère des Transports et de l’Infrastructure doit installer des attaches pour des câbles sur le pont.

Des barricades et des panneaux de signalisation temporaires seront installés par le gouvernement provincial des deux côtés du pont. Des employés seront aussi chargés d’informer les automobilistes de la situation. Les véhicules d’urgence seront toutefois autorisés à traverser.

«Les résidents qui nécessitent des services d’urgence doivent d’abord composer le 911. L’appel sera alors relayé aux services d’urgence et aux employés sur le pont afin de baisser le pont et de laisser passer le véhicule d’urgence», indique Tanya Greer, porte-parole du ministère des Transports et de l’Infrastructure.