VIH: des centaines de Néo-Brunswickois profitent des progrès de la médecine

Un diagnostique de VIH n’est plus l’équivalent de recevoir une sentence à mort. Près de 37 millions de personnes vivent aujourd’hui avec le Sida sur la planète. L’Organisation des Nations unies croit pouvoir en finir avec l’épidémie d’ici 2030 grâce aux progrès de la science.

Même si des personnes vivent avec le VIH depuis des dizaines d’années, la maladie tue toujours. En 2016, plus d’un million de personnes en sont mortes. D’où l’importance de la Journée mondiale du Sida, soulignée le 1er décembre.

«Heureusement, au Canada, nous n’avons pas des taux aussi élevés que d’autres endroits de la planète. Cependant, il y tout de même de 65 000 à 70 000 Canadiens qui sont infectés», a précisé Debby Warren, directrice générale de Sida Moncton.

Au Nouveau-Brunswick, il y a environ 400 personnes qui vivent avec le VIH.

«Étant donnée la façon dont on gère les informations, on sait que c’est probablement plus que ça», a avancé James McCarthy de Sida Nouveau-Brunswick.

Au cours des dernières années, beaucoup moins de sidéens frappent à la porte de l’organisme de Mme Warren. Sida Moncton en aide une dizaine actuellement de différentes façons. L’équipe veille entre autres à la bonne nutrition des gens malades en livrant des légumes frais, par exemple.

«Comparativement à 1996 et depuis l’arrivée de nouveaux traitements, les gens vivent de longues vies. Ce n’est certainement plus cette sentence de six mois à vivre après le diagnostic. Le VIH est maintenant est perçu comme une maladie chronique qui peut être gérée», a expliqué Mme Warren.

Les traitements permettant aux sidéens de mener une vie normale, ou presque, ne sont pas donnés. Ils peuvent coûter jusqu’à 40 000$ par année.

«La bonne nouvelle, c’est qu’au Nouveau-Brunswick, si vous n’avez pas d’assurances qui couvrent ces frais, le gouvernement a un programme qui permet à tous les citoyens d’avoir accès aux traitements».

Ces traitements font en sorte que la charge virale d’un patient peut être réduite jusqu’à un point où elle n’est pas détectable et donc «la chance que la maladie puisse être transmise est négligeable».

Sida Moncton n’a pas moins de travail pour autant. L’organisme se réinvente. Elle travaille de près avec la communauté LGBTQ et distribue des aiguilles propres à plus de 700 personnes.

«Nous travaillons avec eux pour réduire les effets néfastes de l’utilisation de drogue et nous les aidons à accéder à d’autres services», a précisé Mme Warren.

Le 1er décembre, ce vendredi, la population est invitée à porter le ruban rouge, symbole de la Journée mondiale du sida. Par temps froid, un foulard écarlate peut aussi bien faire.

«Comme on peut le sentir, le temps est plutôt froid ici. On perd souvent le petit ruban rouge parce qu’il est épinglé sur le collet d’un manteau ou d’une chemise. Le foulard rouge correspond mieux à notre climat froid et l’aspect visuel est plus significatif.»