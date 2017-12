Cent idées pour améliorer le système scolaire du Nord-Est

En règle générale, rares sont ceux qui cherchent volontairement à affronter de nouveaux «problèmes» dans leur milieu de travail. C’est cependant la réalité quotidienne des membres de l’équipe de l’amélioration continue du District scolaire francophone Nord-Est, mis sur pied en 2016.

L’objectif de l’équipe est de cibler des pistes de solution qui permettront aux écoles et au conseil d’éducation d’atteindre ses objectifs. Les derniers mois n’ont cependant pas été de tout repos.

«Au sein de notre équipe, les problèmes nous motivent», dit Luc Blaquière, directeur du programme.

Plus de 100 idées – petites et grandes – ont déjà été soumises par des employés provenant des quatre coins du district. Plusieurs d’entre elles ont été analysées et plusieurs autres dossiers ont déjà été réglés.

«On ne porte pas de jugement sur le type de projet. On les évalue tous. On rencontre les personnes qui proposent l’idée et on fait des suivis avec eux. On essaie d’avoir des résultats positifs. On est à l’écoute des gens et on travaille avec eux. C’est à partir de leurs suggestions qu’on établit des plans d’action pour aller de l’avant.»

La liste de projets entamés depuis 2016 est longue et concerne plusieurs secteurs différents. Il touche autant à l’amélioration de la qualité de l’écriture de la 5e à la 8e année que l’amélioration du mieux-être du personnel.

La 100e idée a été proposée par le personnel de l’école Marie-Esther de Shippagan. Il s’agit simplement de trouver un moyen plus efficace pour gérer les dossiers des élèves.

Changer les réflexes

Cette façon de gérer les projets peut paraître banale, mais il s’agit d’un changement de cap important, dit Pierre Lavoie, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est.

«Historiquement, la pratique courante de beaucoup d’organisations du Nouveau-Brunswick était d’ajouter des ressources sans nécessairement analyser ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait moins bien. Même s’il y avait de beaux projets, on y allait un peu à l’aveuglette. Ce qu’on fait depuis un peu plus d’un an c’est de mettre en place une méthodologie qui nous permet de prendre un peu de recul et d’analyser la situation avant d’investir. On investit un peu moins, mais les investissements ont plus d’impact.»

D’une certaine façon, l’avenir de l’Acadie repose sur la bonne gestion du système d’éducation, ajoute M. Lavoie.

«Souvent on pense que c’est une question d’argent, c’est vrai dans une certaine mesure, mais il faut être créatif et générer de nouvelles idées pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsqu’on génère des nouvelles idées au sein de nos organisations pour les améliorer, c’est participer à la pérennité de nos communautés acadiennes.»