DOSSIER: L’enquête du coroner permettra-t-il d’en savoir plus sur l’affaire Vienneau?

Est-ce que l’enquête du coroner permettra d’en apprendre plus sur la mort de Michel Vienneau, abattu par un policier, que ce qui a déjà été dévoilé en cour? Difficile à prédire. Au mieux, le jury va émettre des recommandations pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.

Le gouvernement provincial vient d’ordonner au coroner en chef, Gregory Forestell, de mener une enquête sur le décès de Michel Vienneau, qui a été abattu par un agent municipal de Bathurst le 12 janvier 2015.

L’officier public n’a pas pour mandat de désigner des responsables, mais plutôt de clarifier les faits et les circonstances du décès.

Dans les poursuites civiles en lien avec cette affaire, sa compagne Annick Basque a donné sa version. Les policiers ont donné la leur. Chaque partie a campé sur ses positions durant l’enquête préliminaire qui a abouti avec la fin des procédures pénales intentées contre les agents Mathieu Boudreau et Patrick Bulger. Donc, il n’y a pas eu de procès.

Les policiers ont argumenté que M. Vienneau tentait de foncer sur l’agent Bulger et que c’est pour le protéger que son collègue Boudreau a tiré sur le véhicule à quatre reprises. Les avocats des deux policiers n’ont jamais nié que la victime a été tuée par balle.

Sa compagne pensait avoir affaire à des terroristes, d’autant plus que c’était seulement quelques jours après l’attentat terroriste au journal Charlie Hebdo à Paris. De plus, les policiers étaient habillés en civils et les surveillaient dans des véhicules banalisés.

C’est une dénonciation à Échec au crime, selon laquelle le couple Vienneau-Basque aurait un chargement de drogues à son retour de Montréal, qui a amené les agents à intervenir. Le renseignement s’est révélé faux. Aucune substance n’a été découverte sur eux et une investigation de la GRC de la Nouvelle-Écosse a conclu que la victime n’était pas mêlée à une quelconque activité criminelle.

Lors de l’enquête préliminaire, on a pu apprendre que les policiers qui ont accouru à la gare n’ont pas fait de recherches sur les antécédents de M. Vienneau. Ils n’avaient jamais entendu parler de lui ni de sa conjointe et ont simplement vérifié qu’il possédait bien une voiture comme celle décrite dans les informations à Échec au crime.

Est-ce l’examen du coroner permettra de découvrir plus que la preuve présentée durant l’enquête préliminaire? Les autres témoins présents à la gare ce matin-là vont-ils témoigner ou les audiences seront-elles un calque de la procédure judiciaire?

«J’espère que le coroner va aller dans d’autres directions et va réviser toute l’opération policière, comme la pertinence de procéder avec des policiers en civils, dans des voitures banalisées. Il y avait plusieurs façons d’intervenir. Pourquoi celle-là? Il faudra voir si c’est une simple reproduction de l’enquête préliminaire avec les mêmes témoins et quel genre de questions leur seront posées», soulève Jean Sauvageau, criminologue à l’Université St Thomas.

«Quant à moi, le coroner a beaucoup de latitude pour déterminer les circonstances qui ont mené au décès et faire des recommandations pour éviter un drame du genre à l’avenir. Il est à espérer que des recommandations potables en découleront et qu’elles seront mises en pratique par les corps policiers. Ceci étant dit, est-ce qu’on va en apprendre beaucoup plus? Probablement pas. Et ce qui est certain, c’est que ça ne ramènera pas Michel Vienneau et ça ne punira pas les deux policiers. Ce n’est pas la tâche du coroner», fait remarquer le professeur universitaire.

Le chef de la force policière de Bathurst, Ernie Boudreau, voit d’un très bon œil cet exercice. Il soutient qu’il n’en connaît pas plus que le reste de la population sur cette affaire et qu’il n’a jamais eu accès au rapport indépendant de la GRC.

«La force est convaincue que le public va gagner à connaître l’information présentée au coroner en chef et que ces procédures officielles permettront au public de comprendre tous les éléments de preuve et de clarifier les faits et les circonstances entourant cet incident tragique. La confiance du public et la responsabilité de la police sont de la plus haute importance pour cette organisation policière», a-t-il écrit dans une déclaration.

Troisième enquête en dix ans

Nous avons demandé à parler au ministre de la Justice, Denis Landry, concernant la pertinence de déclencher une telle enquête et questionner si elle va aller plus loin que les éléments qui sont déjà sortis sur la place publique.

Une porte-parole du ministère nous a simplement répondu qu’«une enquête est une audition publique des faits et une occasion pour un jury de faire des recommandations afin de réduire le risque d’un décès futur dans des circonstances similaires», en nous référant au communiqué de l’annonce.

La date et le lieu n’ont pas été fixés. Généralement, l’enquête est présentée dans la communauté où la mort est survenue, mais c’est à la discrétion du coroner. Si c’est le cas, il s’agira du troisième examen de ce genre dans la région en une décennie.

La dernière, sur l’accident routier a coûté la vie à sept joueurs de basket-ball de l’école Bathurst High et à la conjointe de leur entraîneur, remonte à 2009.

Après la comparution d’une trentaine de témoins pendant huit jours, le jury a émis une liste de 21 recommandations tandis que le coroner Forestell en a ajouté trois. Les recommandations rapportées par les jurés se rapprochaient de celles que des parents des victimes ont partagées avec le coroner.

Elles visaient principalement le transport des élèves lors des activités parascolaires et le gouvernement les a adoptées en grande partie. Cependant, la proposition d’utiliser des autobus scolaires durant ces déplacements a été rejetée, pour des raisons de coûts.

«Le ministère et les districts scolaires déploient des efforts importants pour assurer à tous les élèves un environnement sécuritaire. Tous les véhicules conçus pour 10 passagers ou plus répondent aux normes D250 de l’Association canadienne de normalisation – pour les autobus à multifonctions – et sont conformes à la Loi sur les véhicules à moteur et aux règlements qui en découlent. Plus aucun véhicule de 9 à 15 passagers n’est utilisé. Tous les véhicules servant aux activités parascolaires sont soumis à une inspection des véhicules à moteur tous les six mois», liste Geneviève Mallet-Chiasson, porte-parole au ministère de l’Éducation et de la Petite enfance.

«Les districts scolaires et les écoles ont également leurs propres mesures de sécurité en place pour assurer la sécurité des élèves néo-brunswickois. Les conducteurs ont la catégorie de permis appropriée requise par la loi pour les autobus scolaires et les autobus multifonctionnels. Le guide du mécanicien de l’inspection périodique des véhicules commerciaux a été modifié pour exiger que les mécaniciens aux centres d’inspection rejettent les pneus d’autobus si les rainures sont moins de 4/32 po», a-t-elle ajouté.

L’accotement où l’accident est survenu a également été modifié peu après.

Poursuite

En 2007, une enquête publique a eu lieu sur la mort du motocycliste Jérémie Yvon Fournier, âgé de 19 ans. Le soir 14 septembre 2004, la police de Bathurst avait pourchassé pour excès de vitesse un motocycliste sur l’autoroute 11 sur une distance de 24 km, avec des pointes pouvant atteindre plus de 200 km à l’heure, avant de perdre la trace du fuyard.

Le lendemain, le corps de M. Fournier était découvert dans un fossé à Belledune, non loin de sa moto. Cela a marqué la date officielle de son décès.

Même si le jury de l’examen du coroner n’a pas admis clairement que c’est à cause de cette poursuite que le jeune Jérémie a perdu la maîtrise de son engin, après trois jours d’audience et une quinzaine de témoins, il a finalement déclaré que la victime est morte le même soir et non le jour d’après.