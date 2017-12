DOSSIER: La mère d’une victime demande une révision de la Loi des coroners

Isabelle Hains, dont le fils Daniel est décédé dans l’accident routier des Boys in Red, insiste pour une réforme de la Loi des coroners.

Elle a trouvé éprouvant en premier lieu de se battre pour qu’un examen de la tragédie soit ordonné. Celui-ci s’est tenu un an et demi après les événements du 12 janvier 2008. L’accident a coûté la vie à sept élèves et un enseignant en plus de blesser quatre autres passagers. C’était l’accident de la route le plus meurtrier à survenir au Nouveau-Brunswick depuis 1989.

«Nous avons dû faire pression publiquement pour avoir une enquête du coroner. Sept enfants ont été tués et à l’époque, le gouvernement ne bougeait pas vers cette étape. Cela m’a beaucoup dérangée. Et dire que cela a pris trois ans pour qu’il y ait une enquête sur la mort de M. Vienneau. C’est long pour sa famille», sympathise-t-elle.

Ce n’est pas automatique, mais dans leur cas, un procureur de la Couronne avait été sollicité pour appuyer le travail du coroner. Cependant, Mme Hains déplore que les familles des victimes n’aient pas bénéficié de la présence d’un avocat pour représenter leurs intérêts, et qui puisse, par le fait même, contre-interroger les témoins.

«Je ne suis qu’une maman ordinaire. Je devais essayer de comprendre les dispositions légales, mais je n’ai pas de diplôme en droit. J’ai dû apprendre, questionner les gens pour en savoir plus sur ce processus. Nous voulions rendre justice à nos enfants et que tout soit mis en place pour que les autres élèves de la province soient en sécurité», explique-t-elle.

«Nous n’avons pas eu d’orientation. Le coroner et le procureur de la Couronne nous ont dit que nous (les familles) pouvions leur envoyer nos questions. Si nous avions pu avoir un conseiller juridique, nous aurions su quels sont les témoins à venir et préparer nos questions en conséquence. Nous donnions des questions au procureur pendant l’interrogatoire, mais il pouvait ne pas les utiliser s’il pensait qu’elles rentraient dans le cadre d’un contre-interrogatoire. Nous lui avons soumis plus de 2000 questions», se souvient Isabelle Hains.

Plus de sept ans après, cette instruction lui laisse encore un goût amer.

«J’ai eu le sentiment que nous ne faisions pas partie de la procédure. Nous vivions des moments difficiles, avec notre deuil et nous devions nous éduquer nous-mêmes sur la situation, la Loi sur l’éducation, la Loi sur les véhicules à moteur. Ça a été un processus vraiment difficile pour nous et émotif. C’est pourquoi la Loi sur les coroners a besoin d’être changée», somme-t-elle.

La branche néo-brunswickoise de l’Association canadienne du barreau a déjà fait des représentations auprès du gouvernement à ce sujet, jugeant la législation désuète.

