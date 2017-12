Opioïdes: «j’avais perdu espoir de m’en sortir»

Johanne Saucier de Campbellton est l’un des nombreux visages de la crise des opioïdes au pays.

Après avoir fait l’expérience de la drogue durant son adolescence, Johanne Saucier n’a consommé ni drogue ni alcool durant 25 ans.

Sportive, elle participe aux marathons de New York et de Boston, et fait des triathlons. Elle est également instructrice de ski de fond.

Lorsqu’elle se blesse au cou et que son médecin, un partenaire de course, lui prescrit un puissant opioïde pour combattre la douleur, sa vie bascule.

«On m’a prescrit de la morphine et là l’enfer a commencé. La morphine est devenue ma drogue de choix. Je recevais régulièrement des prescriptions», se souvient-elle.

«Les injections sont venues après. Je n’en avais jamais assez. J’en achetais régulièrement dans la rue.»

«Ç’a été l’enfer avec les opioïdes. J’ai perdu ma carrière, ma maison, ainsi de suite.»

Mme Saucier a raconté son histoire, vendredi, devant un groupe d’experts, d’intervenants et de fonctionnaires réunis lors d’un symposium sur les opioïdes à Fredericton.

En 2016, 2816 décès liés à la consommation d’opioïdes ont été constatés au pays. La situation n’est pas aussi dramatique au Nouveau-Brunswick, mais il existe néanmoins des raisons de s’inquiéter. Durant la première moitié de l’année, 17 décès ont été associés aux opioïdes dans la province.

Le recours trop fréquent aux opioïdes comme antidouleurs par les médecins est une partie du problème. La présence sur le marché noir d’opioïdes des dizaines de fois plus puissants que la morphine, comme le fentanyl et le carfentanil, en est une autre.

Johanne Saucier est la preuve vivante qu’il est possible de s’en sortir, mais le chemin à suivre n’est jamais facile.

«Je vivais la nuit. Je ne voulais plus voir le jour. La dépression et les idées suicidaires ont embarqué par là-dessus», explique-t-elle.

«Ma consommation était hors de contrôle. J’avais commencé à m’injecter du fentanyl. J’avais perdu espoir de m’en sortir.»

Lorsqu’elle décide enfin d’aller chercher de l’aide, la partie est encore loin d’être gagnée.

Les séjours en désintoxication et en psychiatrie se succèdent. La méthadone, un médicament plutôt commun dans le traitement des dépendances, ne produit pas les effets escomptés.

«J’ai été quatre fois sur le programme de méthadone. Ça n’a jamais fonctionné pour moi.»

Finalement, un psychiatre à Bathurst (le Restigouche n’a pas de spécialiste du genre à l’époque) décide de lui prescrire un autre médicament, le Suboxone. Johanne Saucier voit finalement la lumière au bout du tunnel.

«Le Suboxone a vraiment sauvé ma vie parce que je ne pensais vraiment pas être capable de m’en sortir.»

Mme Saucier s’est récemment trouvé un emploi. Elle consacre son temps libre à aider les autres toxicomanes comme elle qui n’ont pas encore réussi à s’en sortir.

«J’ai un bon soutien, j’ai une bonne famille. Je vis une vie active. Je marche avec mes deux chiens tous les jours. J’ai changé de groupe d’amis. C’est positif.»

«J’essaye de soutenir les gens qui ont une dépendance aux opioïdes pour qu’ils subissent des traitements parce qu’il y a vraiment espoir de s’en sortir.»

Le gouvernement provincial a annoncé cette semaine la distribution de 2500 trousses de naloxone gratuitement aux populations vulnérables. La naxolone peut neutraliser temporairement les surdoses dues aux opioïdes.

Vendredi, le ministre de la Santé, Benoît Bourque, a annoncé l’embauche de deux personnes supplémentaires, dont un épidémiologiste, au sein du bureau de la médecin-hygiéniste en chef afin d’élargir la lutte contre la crise des opioïdes.

En point de presse en marge du symposium, le ministre s’est exprimé sur l’importance de ne pas stigmatiser ceux et celles qui souffrent d’une dépendance aux opioïdes.

«Parfois, ce n’est pas la faute des gens. Ils ont été subir un traitement (médical) et c’est ce qu’on leur a donné et maintenant ils sont accros», a-t-il dit, citant l’anecdote d’une personne qui a développé une dépendance aux antidouleurs après s’être fait enlever les dents de sagesse.

«Plus les gens seront au courant, plus la stigmatisation disparaitra.»