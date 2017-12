Le tristes sort des personnes pauvres ayant un handicap

Près de 6000 personnes ayant un handicap vivent seules dans la pauvreté au Nouveau-Brunswick. L’aide social couvre à peine la moitié de leurs besoins de base.

La vie de Kathleen Leger a été bouleversée en 2009. Employée d’un centre d’appel de Moncton et mère célibataire d’un fils âgé de 7 ans, elle a contracté une maladie rare nommée le syndrome de l’artère spinale antérieure (spinal stroke).

La condition l’a laissée paralysée à partir du milieu du torse. Elle a été forcée à quitter son emploi. Elle dépend aujourd’hui de l’aide sociale.

Comme les autres bénéficiaires de l’aide sociale au Nouveau-Brunswick, elle reçoit environ 9500$ par année pour subvenir à ses besoins. C’est à peine la moitié de ce qu’il faut pour maintenir un niveau de vie de base à Moncton selon Statistique Canada, soit 17 628 $.

Son budget limite la quantité de temps qu’elle peut passer avec son fils. Quand il la visite, elle peine à lui offrir de la nourriture. «J’ai de la difficulté à payer ma propre facture d’épicerie», explique-t-elle.

«On a tellement besoin d’aide financière. Si on pouvait avoir une subvention pour l’électricité, ça serait parfait. Et on a besoin de plus d’argent par mois. Ces deux choses-là sont ce dont on a besoin», affirme Mme Leger.

«Quand elle a eu son handicap, elle a perdu la garde de son enfant. Imaginez-vous l’émotivité dans ça. En plus, quand son garçon vient visiter, elle n’a pas assez d’argent pour le nourrir», mentionne Julie Gaudet, qui a préparé un rapport sur la pauvreté chez les personnes ayant un handicap.

Mme Leger a accepté de raconter son histoire car elle souhaite donner un visage aux statistiques sur la pauvreté. Elle espère que sa décision aide à sensibiliser le public aux défis des personnes dans sa situation.

«Pour moi, la décision de raconter mon histoire n’était pas difficile. Notre communauté a besoin que quelqu’un raconte son histoire. J’aime aider, donc chaque fois que j’ai l’occasion de le faire, j’embarque à 100%.»

Le rapport de 44 pages intitulé «Vivre avec un handicap dans la pauvreté extrême au Nouveau-Brunswick» recommande l’instauration d’un programme de revenu assuré pour les personnes ayant un handicap dans la province. De tels programmes existent à Saskatchewan, où un revenu annuel de 15 403 $ est assuré, et en Alberta, où les personnes ayant un handicap reçoivent 19 468 $.

Il propose aussi l’octroi d’un supplément au loyer à toutes les personnes avec un handicap sévère ayant un faible revenu.

«On ne parle pas de luxe, on parle de besoins de base. Ils n’ont pas assez pour la nourriture et le logement. Des fois, il faut qu’ils fassent un choix entre ces deux choses-là», mentionne Mme Gaudet.

Mme Gaudet et ses collègues ont rencontré mardi le ministre de la Famille et des enfants, Stephen Horseman, afin de lui présenter leur rapport. Elles osent croire que leur message a été entendu.

Le rapport a été préparé pour le Front commun pour la justice sociale du NB.

Des citations qui frappent fort

Le rapport sur la pauvreté chez les personnes ayant un handicap contient environ 180 citations d’individus qui vivent dans une telle situation. En voici quelques-unes.

«En prison, au moins, tu es garanti d’avoir trois repas par jour, accès à des cours d’éducation et à des loisirs, une place chauffée,…»

«Les listes d’attente de NB Housing sont longues: de 1 à 3 ans. En attendant, les gens restent soit dans des hôpitaux, dans des foyers de soins, dans des appartements non accessibles… Et quand ils obtiennent finalement un appartement, il n’est pas toujours pleinement accessible.»

«Je dois choisir entre payer pour mes médicaments ou pour ma nourriture.»

«Je suis dans un fauteuil roulante et je vis seule, mais j’ai un enfant de 14 ans qui ne peut pas venir me visiter aussi souvent que j’aimerais parce que je n’ai pas suffisamment d’argent pour le nourrir quand il vient visiter. Avant, j’avais la garde exclusive de mon garçon, mais maintenant c’est son père qui l’a à cause de mon handicap. Il me manque tellement.»

«On m’a suggéré de vivre dans un foyer de soins. Mais… Je suis bien trop jeune pour vivre dans un foyer.»

Comparaison des prestations d’aide sociale 2015 pour les personnes avec handicap vivant seules

Nouveau-Brunswick – 9528 $

Île-du-Prince-Édouard – 9989 $

Nouvelle-Écosse – 10 018 $

Manitoba – 10 940 $

Terre-Neuve-et-Labrador – 11 188 $

Colombie-Britannique – 11 416 $

Québec – 12 510 $

Ontario – 14 239 $

Saskatchewan – 15 403 $

Alberta – 19 468 $

Source: The Caledon Institute of Social Policy.