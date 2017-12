VÉRIFIÉ: Ce n’est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Le Canada légalise l’euthanasie pour permettre aux parents de tuer leurs enfants handicapés

EN FAIT: Le Canada a bien légalisé, l’an dernier, l’aide médicale au suicide pour les gens atteints de maladies graves, mais le site internet du gouvernement canadien précise que les enfants ne sont pas admissibles. Un texte pratiquement identique repris par différents sites prétend faussement que le Canada donne accès à l’euthanasie « aux parents qui souhaitent voir leur médecin tuer leurs enfants malades, handicapés ou mourants ». Ces textes ont fait surface quand un éditorialiste du National Review, une publication conservatrice, a prétendu que la loi canadienne pourrait un jour mener à l’euthanasie des enfants.

FAUX: L’employé d’un abattoir est accusé d’avoir tué 17 collègues en 17 ans

EN FAIT: Le chef de la police de Sulphur Springs, au Texas, Jay Sanders, affirme qu’un article dans lequel on peut lire qu’un employé d’un abattoir de la ville fait l’objet d’une enquête concernant la disparition de dizaines de collègues n’est « absolument pas vrai ». L’histoire a tout d’abord été publiée par le site de canulars World News Daily Report en 2015. Elle a récemment été reprise par un autre site. On y cite des policiers qui identifient le suspect comme étant Jeremiah Burroughs. Une photo qui accompagne le texte est en fait celle d’un homme d’un autre nom qui a plaidé coupable à des accusations de pornographie juvénile ailleurs au Texas.

FAUX: Le Pentagone dit que tout va bien après l’explosion d’un F-35 gonflable pendant la parade de Macy’s

EN FAIT: Le site de canulars à saveur militaire Duffel Blog prétend qu’un avion de chasse F-35 gonflable a explosé pendant la célèbre parade de la Thanksgiving organisée par Macy’s. L' »accident » aurait aplati plusieurs immeubles new-yorkais et fait des milliers de morts. Cela ne s’est bien évidemment jamais produit. La reine des Neiges y était, Bob l’Éponge et Ronald MacDonald aussi, mais pas d’avions de chasse.

FAUX: Trump envoie un cadeau de Noël à 13 millions de retraités

EN FAIT: Le site de canulars Reagan Was Right cite un responsable de l’agence d’information et de propagande de la Maison-Blanche qui annonce que les retraités de 65 ans et plus, qui reçoivent une aide sociale et qui gagnent moins de 40 000 $ US par année recevront un « chèque de stimulation » pour Noël. Cette agence n’existe pas et la photo de M. Trump qui signe un document montre en fait le président lors d’un événement en janvier.

FAUX: Les séropositifs pourront donner du sang en Californie

EN FAIT: Le gouverneur Jerry Brown a approuvé en octobre une loi qui réduit les pénalités criminelles pour ceux qui infectent volontairement quelqu’un d’autre avec le VIH, mais les séropositifs ne peuvent toujours pas donner de sang. Une histoire reprise par plusieurs sites affirme l’inverse. La loi est plutôt très claire à ce sujet: du sang ne peut être donné à des fins de transfusion si le donneur a raison de croire qu’il/elle a été exposé(e) au VIH ou au sida.