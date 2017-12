De la visite rare à Edmundston

Plus d’une trentaine d’espèces d’animaux exotiques étaient de passage au Pavillon sportif d’Edmundston en fin de semaine, au grand bonheur de plusieurs centaines de familles et de curieux venus les admirer.

Le Little Ray’s Reptile Zoo a fait un arrêt dans le Nord-Ouest avec plusieurs animaux exotiques comme des serpents, un paresseux, des tortues et un vautour à tête rouge.

Plusieurs de ces animaux ont été présentés au public samedi et dimanche.

Arthur, un jeune paresseux âgé d’à peine huit mois, volait la vedette lors du passage de l’Acadie Nouvelle.

Plusieurs ont tenu à se faire photographier en compagnie de l’animal.

Les visiteurs étaient également nombreux à vouloir admirer Deezie, un majestueux vautour à tête rouge.

Deezie, un vautour à tête rouge, a été rescapé par le Little Ray’s Reptile Zoo après avoir été retrouvé blessé. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Ils étaient toutefois plus réticents à vouloir s’approcher de l’oiseau de proie, qui a été rescapé par le zoo après avoir été happé par une automobile.

«En raison de sa condition, il n’aurait pas pu survivre dans la nature. C’est pourquoi nous avons décidé de le garder», a expliqué Tyler Maybee, qui est éducateur et gestionnaire au Little Ray’s Reptile Zoo.

Un anaconda long de plusieurs mètres a également suscité l’intérêt.

«Il existe neuf cas documentés dans l’histoire d’anacondas qui ont avalé un être humain», souligne Tyler Maybee, tout en caressant le serpent.

La tournée du Little Ray’s Reptile Zoo se poursuivra à Fredericton du 7 au 8 janvier et à Moncton du 13 au 14 janvier.

Le zoo ambulant assure que le transport terrestre des animaux n’affecte aucunement leur bien-être.

«Je dirais que les voyages sont plus difficiles pour les employés! Les animaux sont nourris et bien confortables en camion. Ceux qui sont plus stressés ne voyagent pas et restent au zoo», a souligné Tyler Maybee.

Le Little Ray’s Reptile Zoo a ses installations permanentes à Ottawa et à Hamilton, en Ontario.

À la fois un zoo et un refuge pour animaux exotiques, l’endroit abrite plus de 400 animaux.

La grande majorité de ceux-ci sont des animaux de compagnie non désirés ou des animaux saisis, précise la direction de l’établissement, tout en ajoutant qu’elle n’a jamais capturé d’espèces sauvages.