Des décisions difficiles attendent les élus de Shediac

La Ville de Shediac accuse une croissance négative de son assiette fiscale pour la première fois depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une «situation exceptionnelle», selon le maire, qui n’écarte pas une possible hausse des taxes foncières au cours des années à venir.

La capitale du homard a vu son assiette fiscale passer de 655 048 850$ à 654 893 496$ en 2017-2018. Il S’agit d’une diminution de 155 354$ (0,02%).

Bien qu’un montant additionnel de près de 600 000$ ait été perçu pour 2018 au niveau de la subvention de financement et de péréquation communautaire, a municipalité ne peut pas faire de planification à long terme en s’appuyant sur ce montant, qui peut varier d’année en année, indique le maire de Shediac.

«Nous allons regarder et envisager toutes les options à notre disposition lors des prochaines délibérations budgétaires pour assurer une saine gestion des finances municipales à long terme», explique Jacques LeBlanc.

Pour maintenir et améliorer le niveau de services à ses citoyens, la municipalité devra donc faire une gestion très serrée de ses dépenses tout en trouvant des sources de revenus additionnelles.

«La municipalité doit continuer à offrir les services que sont en droit d’attendre les citoyens et citoyennes de Shediac. On doit maintenir une gestion efficace et créative de nos actifs, renflouer les fonds de réserve pour les projets d’envergures ou pour les imprévus ainsi que diminuer le niveau d’endettement municipal en finançant certains projets en capitaux à même nos opérations municipales.»

Une hausse de la taxe foncière a été évoquée lors de la dernière réunion régulière du conseil municipal. Si elle se concrétise, ce serait la première en 17 ans.

Ce dénouement pourrait avoir une incidence sur les délibérations budgétaires qui débuteront ce lundi. Celles-ci doivent se poursuivre les 5, 11 et 12 décembre, à l’hôtel de ville.

Il y aura des décisions difficiles à prendre, prévient Jacques LeBlanc.

«On devra faire des choix. Plusieurs projets ainsi que des demandes d’aide financière devront être examinés de très près par le conseil municipal.»

Augmentation de coûts GRC

Pour ajouter à la décroissance de son assiette fiscale, Shediac devra composer avec une augmentation des coûts pour assurer le service de la Gendarmerie royale du Canada sur son territoire. La facture a été majorée de 5,9% (75 858$), pour passer à 1,4 million.

La nouvelle a fait grincer les dents des élus municipaux, lors de la dernière réunion régulière du conseil.

Le conseiller Raymond Cormier s’est dit «hautement déçu» qu’aucun représentant de la GRC n’était présent dans la salle pour demander une plus grande rémunération.

«Ils devraient venir ici nous le demander comme tout le monde, comme tous les autres départements. Comme conseiller, je représente les électeurs. Si un citoyen me demande pourquoi il y a une augmentation de 5,9% à la facture de la GRC, qu’est-ce que je leur réponds?»

Raymond Cormier estime qu’il est insensé de demander aux élus d’accepter de verser de l’argent additionnel sans en comprendre les raisons.

«On est dans la période des budgets, tous ceux qui veulent plus d’argent viennent nous faire une présentation pour le demander. Pourquoi la GRC ne le fait pas?»

Le conseiller Paul Boudreau a lui aussi déploré l’absence d’un représentant de la GRC à la réunion municipale.

«C’est frustrant. Si on ne peut pas contrôler le salaire des employés de la GRC, on devrait au moins pouvoir contrôler leur description de tâche. J’aimerais au moins qu’ils participent à nos réunions.»

Une augmentation justifiée, dit l’AFMNB

C’est l’augmentation de la population de Shediac révélée par Statistique Canada qui est la cause de cette inflation des coûts de la GRC. La formule de calcul inclut ces données, souligne le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

Une croissance marquée entraînera donc une facture plus salée, explique Frédérick Dion.

«Il y a deux éléments, en fait: la population et l’assiette fiscale.»

Shediac a accusé une diminution de son assiette fiscale de l’ordre de 155 354$, mais il ne s’agit que d’une variation de 0,02% (sur 654 893 496$). À l’inverse, la capitale du homard a vu sa population croître de 10,1% depuis 2011, en faisant la municipalité ayant perçu la plus forte croissance de la province.

«Ici, c’est vraiment les mouvements démographiques de Shediac qui ont été un facteur aggravant dans l’augmentation des coûts. Shediac a vu une excellente croissance depuis les cinq dernières années.»

Cette variation de population a joué en la faveur de la municipalité quant au calcul de la subvention de financement et de péréquation communautaire. Shediac a reçu près de 600 000$.

«La facture de la GRC a augmenté un peu, mais la péréquation vient compenser largement. Shediac fait partie des municipalités qui ont perçu les plus gros montants dans la province, proportionnellement à sa population.»

Frédérick Dion se dit satisfait de l’augmentation des coûts de la GRC pour cette année.

«Nous avons eu, en moyenne, 1,4% d’augmentation à l’échelle provinciale, alors qu’on est habitué à des 5 ou 6%. Dans ce contexte-là, c’est certain que nous sommes satisfaits des augmentations pour cette année.»