Évaluation foncière: des gagnants et des perdants dans Kent

Les municipalités de Kent se serrent la ceinture en raison du gel d’évaluation foncière du gouvernement provincial. Une seule municipalité, Rogersville, a affiché une croissance de plus de 2%, alors qu’une autre, Richibucto, s’ajuste à une baisse de son assiette fiscale.

Rogersville a connu la plus importante hausse d’assiette fiscale parmi les municipalités de Kent, à 4,1%. La mairesse, Pierrette Robichaud, croit que la hausse est due aux travaux d’agrandissement à l’école secondaire Assomption.

«Il y a eu des travaux à l’école secondaire, alors que l’école élémentaire (W.-F.-Boisvert) est toujours debout. L’assiette fiscale va probablement baisser quand elle sera démolie.»

La nouvelle est un soulagement pour les élus et les administrateurs de Rogersville. Elle s’ajoute à une autre bonne nouvelle, soit que sa facture de la GRC diminue de 5000$.

«Pour nous, 5000$ c’est important dans le budget. On ne peut pas couper les services essentiels comme les ordures et les égouts. Donc quand le budget n’est pas équilibré, il faut couper dans les loisirs, les services récréatifs ou les services communautaires. C’est ça ou on hausse les taxes. Ce sont les seuls choix.»

La Ville de Richibucto subit pour sa part une baisse de 529 000$ (0,6%) de son assiette fiscale. Le maire, Roger Doiron, estime que la municipalité perd de 40 000$ à 60 000$ de revenu comparativement à une année de croissance normale. Sa subvention de péréquation augmentera d’environ 14 000$.

Il assure cependant que la baisse «n’est pas catastrophique».

«On déplore le fait que les municipalités aient à subir les conséquences de ce qui s’est passé avec les évaluations foncières.»

«Mais on va s’organiser et on va passer à travers. Si on veut développer des projets, il faudra trouver d’autres moyens. Mais ça ne va pas nous empêcher de bien fonctionner au niveau de la ville.»

La municipalité de Kent-Nord a déjà eu «quatre ou cinq» réunions de planification de son budget 2018. M. Doiron prévoit que le budget final sera adopté lors de la réunion municipale du 19 décembre. Il n’écarte pas la possibilité de hausser la taxe foncière.

«On n’est pas encore rendu au point où on sait si on aura une augmentation ou non. Mais s’il y en a une, elle sera minime.»

Les cinq autres municipalités de Kent ont vu des hausses de 0,6% à 1,4% de leur assiette fiscale.

Après Rogersville, la Communauté rurale de Cocagne a connu la plus grande hausse, soit de 1,4%. Elle est suivie de Saint-Antoine (1,1%), Saint-Louis-de-Kent (0,9%), Rexton (0,8%) et Bouctouche (0,6%).