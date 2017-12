L’industrie funéraire prend le virage numérique

Luc André Benoit, président, propriétaire et directeur de Services Funéraires Luc André Benoit Inc. (anciennement la Maison funéraire Racicot). - Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

L’industrie funéraire n’échappe pas à l’ère numérique. Des salons funéraires diffusent maintenant les obsèques sur internet et permettent aux proches d’assister à distance aux cérémonies.

Chez Services Funéraires Luc André Benoit Inc. (anciennement la Maison funéraire Racicot) dans la Péninsule acadienne, ce genre de service a la cote.

«Avec le nombre de personnes qui travaillent dans l’Ouest, ce n’est pas tout le monde qui peut acheter un billet d’avion et arriver le lendemain. Souvent, quand les gens nous demandent de faire de la diffusion, c’est qu’il y a un besoin», explique le président, propriétaire et directeur, Luc André Benoit.

La diffusion sur internet se fait sur demande seulement. Le salon funéraire a une chaîne YouTube depuis près d’un an, sur laquelle sont téléchargées les vidéos une heure après la fin de la cérémonie. Et ce n’est pas seulement les membres de la famille trop loin qui l’écoutent.

«Un commentaire que j’ai eu d’une famille, c’est qu’une semaine après les funérailles, la personne ne se rappelait pas des chants entonnés à l’église ou de l’hommage de son frère. La personne a pu s’asseoir dans son salon avec une tasse de thé et écouter les funérailles de sa mère, sans être trop prise dans les émotions du moment», raconte M. Benoit.

Il est également possible pour un membre de la famille ou un ami d’assister par Skype aux obsèques, à l’aide d’un iPad installé parmi les proches.

«On va voir le visage de la personne et elle, elle voit les gens qui sont là. Donc c’est comme si il était présente d’une certaine manière», explique Luc André Benoit.

Et, signes des temps qui changent, la maison funéraire a également commencé à diffuser les avis de décès sur Facebook.

Une industrie en changement

Selon M. Benoit, ce sont principalement les générations moins âgées qui utilisent le service de diffusion en ligne.

L’homme d’affairesâgé de 32 ans constate que l’industrie évolue et que les plus jeunes n’ont pas le même rapport à la mort et aux funérailles que leurs grands-parents.

«La génération de nos parents, c’est là qu’on voit que ça change un peu plus. Ils sont plus à l’aise avec les médias sociaux et ils sont plus ouverts à discuter de la mort et des différentes options», témoigne-t-il.

Mais on voit une grosse différence chez les plus jeunes selon lui, qui n’ont plus besoin de vivre les funérailles en grand groupe.

«Ce n’est plus une grosse funéraille de 500 personnes avec le cercueil et la veillée de trois jours. Ce n’est plus des événements tristes. On se dirige plus vers la célébration de la vie», raconte Luc André Benoit.

Il ajoute que les urnes biodégradables sont présentement une grosse tendance.

Achat de la maison LeGresley

Par ailleurs, l’homme d’affaires vient tout juste de changer le nom de la Maison funéraire Racicot pour Services Funéraires Luc André Benoit Inc., après avoir fait l’acquisition de la Maison Funéraire LeGresley, une transaction de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Cela en fait donc la plus grande entreprise du genre dans la Péninsule acadienne.

«Mme LeGresley s’approchait de la retraite et n’avait pas vraiment de relève, donc je me suis dis que pour moi c’était une bonne option et je lui ai fait une offre», raconte Luc André Benoit.

Il ne vise pas à faire d’autres acquisitions pour l’instant.