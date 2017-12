Extra-mural: Vitalité en a contre la Société médicale du N.-B.

Le Réseau de santé Vitalité dénonce l’appui de la Société médicale du Nouveau-Brunswick à la privatisation du programme de soins extra-mural.

La semaine dernière, l’association professionnelle qui représente les médecins de la province a affiché publiquement son soutien au transfert de gestion du programme extra-mural.

Elle estime que la privatisation permettra d’améliorer la coordination entre les programmes, d’accroître la quantité de soins à domicile et de réduire les visites au service d’urgence.

Elle invitait cependant le ministère de la Santé et Medavie à «faire preuve de la plus grande transparence et de responsabilité au fur et à mesure de l’évolution de cette initiative».

Cette prise de position a fait bondir la direction du réseau Vitalité qui s’oppose frontalement au projet du gouvernement provincial depuis plusieurs mois. Par voie de communiqué, le président directeur général Gilles Lanteigne dit ne pas comprendre la sortie de la Société médicale.

«Le Comité médical consultatif régional partage notre point de vue. On parle ici

d’un comité qui regroupe tous les médecins du Réseau et qui touche l’ensemble des spécialités médicales et régions géographiques de celui-ci.»

La présidente du comité, Dre Nicole LeBlanc assure que l’association n’a pas consulté ses membres.

«Il semblerait que la Société médicale ait oublié un joueur important avant de rendre publique sa décision et de parler au nom de ses membres. L’ampleur de tel dossier mérite d’y inclure la totalité des groupes médicaux dans le processus décisionnel.»

Interrogé par Radio-Canada, Dr Rémi Leblanc s’est opposé lui aussi à la position de son ordre professionnel. Le président du conseil de médecins et dentistes du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges- L.-Dumont dénonce un manque de concertation.

«Le Réseau tente à présent de comprendre dans quelle mesure la Société médicale a pu trancher en faveur d’une privatisation du Programme extra-mural en n’ayant ni l’appui du Comité médical consultatif régional, ni de l’organisation du personnel médical du CHU Dr-Georges- L.-Dumont qui représente près de 250 médecins», peut-on lire dans le communiqué de Vitalité.

Le fournisseur de services de soins de santé sans but lucratif Medavie se verra confier la gestion des programmes extra-mural et télésoins dès le 1er janvier. D’ici là, la régie de santé francophone entend continuer à manifester son désaccord.

«Le Réseau encourage à présent la population à appuyer les efforts de tous les groupes, associations et organismes opposés à la privatisation des soins de santé avant la date butoir du 1er janvier 2018.»