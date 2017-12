La mairesse de Bas-Caraquet démissionne

Ça brasse au conseil municipal de Bas-Caraquet.

Deux semaines après la démission avec fracas d’une conseillère, la mairesse Agnès Doiron annonce à son tour son départ immédiat.

Elle a dévoilé ses intentions dans une lettre remise aux conseillers.

Agnès Doiron a été élue pour la première fois en 2008.

Le maire adjoint, Roger R. Chiasson va assurer l’intérim.

Au fil des années, Mme Doiron a été impliquée dans un nombre de projets à Bas-Caraquet, dont le développement du Centre naval du Nouveau-Brunswick. La sauvegarde de l’église et de l’école L’Escale des Jeunes fait aussi partie des dossiers dont elle est le plus fière.

«La raison pour laquelle je me suis présentée en 2016 était pour voir l’ouverture du Centre naval et la création d’emplois. C’est fait. Pour moi, je pense qu’après 10 ans, c’est le temps de laisser la place aux jeunes. Le maire adjoint va faire un bon travail et le conseil va continuer à travailler», dit-elle.

La semaine dernière, le directeur général de la municipalité, Richard Frigault, a annoncé son départ à la retraite le 12 janvier. Une semaine plus tôt, la conseillère Anne-Marie Jourdain avait renoncé à son poste de conseillère évoquant de nombreuses lacunes au sein du conseil municipal.

Dans un message publié sur sa page Facebook officielle, la conseillère Jourdain, élue en 2016, a énumèré les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision.

«En toute transparence, j’aime bien tous les gens sur le conseil municipal à titre personnel, mais dans leur rôle respectif je déplore de façon non généralisée un certain nombre de lacunes. Trop d’années à siéger sans apporter d’idées, siéger pour de mauvaises raisons par exemple dans un intérêt personnel, ne pas s’impliquer en dehors des réunions», écrit-elle.

Elle a aussi déploré l’inaction de certains conseillers en situation de crise, dont la crise du verglas, en plus de parler d’un «manque de leadership, un manque de vision, une difficulté à rassembler les troupes, une incapacité à exiger une implication sur des comités, une absence de revendications vers les paliers gouvernementaux supérieurs, etc.»

Selon Mme Doiron, ces déclarations n’ont pas forcément eu d’impact sur sa décision.

«Ça faisait un bout de temps que j’y pensais.»

