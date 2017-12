Les parents de Saint-Paul se croisent les doigts

Marc Henrie, président du DSL de Saint-Paul et meneur du comité qui milite pour la sauvegarde de l’école Saint-Paul. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les audiences sur la révision judiciaire de la fermeture de l’école Saint-Paul ont pris fin vendredi. Les parents de Saint-Paul attendent maintenant le jugement de Zoël Dionne, juge de la Cour du Banc de la Reine.

La comparution est la plus récente étape dans le combat d’un groupe de citoyens de Saint-Paul, une petite communauté de 850 habitants au nord de Moncton. L’équipe, menée par Marc Henrie, milite depuis deux ans pour sauver l’école locale. L’ancien établissement a fermé ses portes au printemps 2016.

Les avocats qui les représentent, Basile Chiasson et André Daigle, avancent que les gens de Saint-Paul avaient des «attentes légitimes à titre d’ayant droit» que le ministre de l’Éducation mène une étude sociolinguistique avant de prendre une décision sur la fermeture.

Basé sur son expérience, Me Chiasson estime que le juge Dionne rendra sa décision sur la révision judiciaire de la fermeture de l’école d’ici trois à six mois.

M. Henrie affirme que les effets de la fermeture commencent déjà à se faire sentir. Il a identifié trois familles qui enverront leurs enfants à une école anglophone plutôt que l’école francophone. Il craint que l’assimilation ne fasse que s’accélérer.

«On avertissait le conseil d’éducation de ça depuis le début.»

«Combien de temps avant que Saint-Paul (prononcé en français) devienne Saint Paul (prononcé en anglais)? Il y avait un taux élevé d’exogamie à Saint-Paul, même avant la fermeture de l’école. En la fermant, selon moi, on a décidé d’abandonner l’idée de sauver la langue française à Saint-Paul.»

Peu importe la décision du juge Dionne, M. Henrie considère la possibilité d’intenter une poursuite judiciaire afin de s’attaquer à la politique qui a conduit à la fermeture de l’école Saint-Paul.

La politique 409 du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance stipule qu’une étude de viabilité doit avoir lieu dans toute école qui a moins de 100 élèves ou qui est occupée à moins de 30% de sa capacité. Elle ne respecterait cependant pas l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, selon M. Henrie. Notamment, elle n’impose pas qu’une étude sociolinguistique, c’est-à-dire une recherche approfondie de l’impact sur les ayants droit dans la région, ait lieu avant la fermeture d’une école.

«On ne parle pas juste de l’école Saint-Paul. On parle d’autres écoles qui auraient pu fermer ou qui pourraient fermer dans l’avenir», affirme M. Henrie.

M. Henrie estime que la fermeture de l’école Saint-Paul continuera à avoir des conséquences graves dans sa communauté. Elle a créé une division des jeunes de la région, deux tiers déménageant à l’école Mont-Carmel de Sainte-Marie-de-Kent et le reste à l’école Le Sommet de Moncton. Elle a provoqué – indirectement – la fermeture de la garderie de Saint-Paul, où des ayants droit anglophones allaient apprendre le français avant de commencer l’école.

L’élimination de l’établissement scolaire a aussi réduit l’attrait de Saint-Paul chez les jeunes familles qui considéraient s’y installer.

«Là, on n’a presque plus de pouvoir d’attraction pour de jeunes familles. On avait réussi à augmenter le nombre d’habitants, de 2006 à 2011, ce qui n’avait pas été fait depuis 1981. En 2016, la population a diminué un peu, ce que je vois comme une retombée de la fermeture de l’école.»

Le déclenchement d’une poursuite judiciaire dépend du financement disponible. M. Henri garde espoir qu’il y ait une annonce au printemps concernant un fonds fédéral pour les causes touchant les minorités linguistiques.