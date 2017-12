Des robots pour donner le goût de l’école aux décrocheurs potentiels

William Cusacq et Joshua Shea ont rapidement accroché au projet de robotique. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Dans la classe de Gilles Gallant, on ne fait pas cours face au tableau. Les jeunes travaillent plutôt sur des projets individuels, s’essayent à la charpente, touchent à l’électronique et découvrent la robotique.

Depuis le début de l’année, l’école Carrefour de l’Acadie à Dieppe offre à certains élèves des «cours de motivation». L’objectif: éviter le décrochage scolaire et réconcilier avec l’école des enfants désintéressés par l’enseignement traditionnel.

«Ce sont des élèves assez difficiles en salle de classe, ils n’aiment pas les mathématiques, ils n’aiment pas le français, explique Gilles Gallant. Avec moi, ils travaillent sur ce qu’ils veulent. L’objectif est de les garder à l’école. On veut leur montrer qu’ils sont capables de développer des habiletés dans d’autres domaines.»

Nicolas Jacob ne manque pas d’idées pour personnaliser son robot. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Deux fois par semaine, l’enseignant accueille un groupe de six élèves et leur propose de travailler sur un projet manuel de leur choix.

«Il faut constamment les motiver. Ils ne voient pas l’école positivement. Mon but est de leur offrir une variété d’activités. Pour moi, l’important est qu’ils aient du plaisir. Une fois qu’ils font ce qu’ils aiment, la barrière tombe et je peux plus facilement parler avec eux.»

Lundi, les élèves de M. Gallant ont été initiés à la robotique. Au cours des prochaines semaines, chaque équipe devra monter son robot, créer une télécommande et programmer la machine. Finalement, leurs créations s’affronteront lors d’un «combat de robot», qui consiste à crever le ballon de l’adversaire.

«L’idée est de rendre la classe un peu plus attrayante. Si on ne leur donne pas de moyens d’aimer l’école, ils vont peut-être tomber dans de mauvais plis», note Mathieu Gauthier, responsable de la pédagogie des technologies de l’information et de la communication (TIC) au District scolaire francophone Sud.

Joshua Shea est l’un des six participants du «cours de motivation». – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Nicolas Jacob a passé l’heure à manipuler le petit robot modèle mBot et à le commander à distance. L’élève de 8e année a déjà hâte de retourner dans la classe de M. Gallant.

«Il devrait y avoir plus de cours comme ça, ça nous aiderait à apprendre», lance-t-il.

Imprimantes 3D, iPad, Robots, initiation au codage informatique… les nouvelles technologies font progressivement leur entrée dans la salle de classe. Mathieu Gauthier y voit un puissant levier d’apprentissage.

«Collaboration, communication, résolution de problèmes… il y a beaucoup de compétences transdisciplinaires qu’on peut développer par des projets technologiques. Je souhaite que dans quelques années, une partie des apprentissages impliqueront de la technologie et des projets collaboratifs qui mettent l’élève en mode actif.»

Mathieu Gauthier aimerait que l’utilisation des nouvelles technologies se généralise dans les écoles. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Alors que l’automatisation est en voie de généralisation dans de nombreux domaines, les manières d’enseigner devront évoluer elles aussi, estime Mathieu Gauthier.

«Tout va finir par s’automatiser. On va avoir besoin de moins d’employés de services, mais de plus de techniciens et de réparateurs. À long terme, il va falloir avoir une connaissance de base en programmation pour être sur le marché du travail.»

Un manque de ressources

Les enseignants se servent des robots mBots comme outils d’apprentissage. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Plusieurs barrières freinent cependant une plus grande utilisation de ces technologies dans les écoles francophones. Si les enseignants sont ouverts à l’utilisation pédagogique des TIC, ils ne savent pas toujours comment les mettre à profit, constate Mathieu Gauthier.

Certaines écoles sont plus avancées que d’autres et les initiatives dépendent souvent du financement accordé par des organismes tels que Place aux Compétences.

«Il y a beaucoup de disparités entre les écoles au niveau de l’équipement. Certaines ont 300 iPad, d’autres en ont trois. Les élèves ont envie d’en apprendre plus et sont assez autodidactes, mais il manque souvent de ressources à l’école.»

M. Gauthier estime que davantage de moyens seraient nécessaires pour qu’un véritable mouvement technologique s’opère dans le milieu scolaire.

«J’espère que le gouvernement va emboîter le pas et que les technologies prendront une plus grande place dans les écoles. Pour le moment, le Nouveau-Brunswick n’est pas chef de file.»