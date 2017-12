Saint-Quentin, une ville depuis maintenant 25 ans

La municipalité de Saint-Quentin a franchi en 2010 le cap des 100 ans d’existence. Ce n’est toutefois que beaucoup plus récemment qu’elle est ville.

C’est le 11 décembre 1992 plus précisément que le village de Saint-Quentin est devenu officiellement une ville, un changement de statut qui fait depuis l’orgueil de sa population. Car il faut dire que le club est tout de même passablement sélect au Nouveau-Brunswick où l’on ne compte que 26 villes.

Ce changement de statut fut proposé par le président de la Chambre de commerce locale, Léopold Ouellet. On espérait accroître l’économie locale ainsi que le tourisme…tout en gagnant un peu en prestige. La proposition mit moins d’une année à être entérinée par Fredericton.

L’un des critères à l’époque pour devenir une ville était d’avoir une population de minimale de 1500 habitants, un critère que respectait et que respecte toujours aujourd’hui Saint-Quentin avec ses 2200 citoyens. Il fallait également démontrer une saine santé financière.

Vendredi, la municipalité a voulu souligner le passage de ce premier quart de siècle en organisant différentes activités, dont un banquet. Plus tôt en journée, l’historien amateur Lionel Castonguay a raconté l’histoire de cette modification d’incorporation et exposé sa vision de sa ville. Pourquoi changer de statut? Quels sont les avantages?

«On parle surtout ici de prestige et de reconnaissance. Du jour au lendemain, les citoyens n’ont pas vu une grosse différence. Cette reconnaissance s’est surtout fait sentir à d’autres niveaux, comme celui du milieu des affaires ou de la politique. Ça peut paraître anodin, mais on se retrouve sur les panneaux routiers, les cartes touristiques, etc. Étant une ville, ça ouvre des portes, ça te donne du poids. Tu parles avec d’autres acteurs provinciaux, avec les autres villes. Ça te met sur la carte à tous les niveaux», indique-t-il

Selon ce dernier, les citoyens de Saint-Quentin ne sont pas peu fiers envers leur communauté et leur titre de ville. Et c’est probablement cette même fierté qui fait en sorte qu’ils n’étaient pas disposés il y a quelques années à peine – lors des démarches de fusion avec ses DSL voisins –, à abandonner ce statut pour celui de communauté rurale. «Je crois que les gens voulaient s’unir, mais ils voulaient également conserver le titre de ville. C’est devenu un symbole important pour la communauté», souligne M. Castonguay.

Et qu’en est-il pour les prochaines 25 années? Car Saint-Quentin a beau être ville, celle-ci est loin d’être à l’abri des coupures de services. «C’est vrai qu’on doit se battre continuellement et ça, c’est en grande partie dû à notre faible population», explique la mairesse de l’endroit, Nicole Somers.

Lors du dernier recensement, Saint-Quentin était pourtant l’une des rares communautés du nord de la province ayant connu une croissance. «Mais ce n’est pas suffisant, nous avons besoin de plus de citoyens. Nos entreprises également ont des postes à combler et n’y parviennent pas. Nous devons donc nous attaquer à ce problème et c’est exactement ce que nous allons faire», soutient Mme Somers, notant que le conseil travaille justement à élaborer des stratégies de recrutements, des incitatifs afin d’attirer et retenir des citoyens dans le coin.

«On ne peut pas nous enlever notre statut de ville, mais nous voulons plus que ça. On veut prospérer et grandir», ajoute-t-elle.

Lors du recensement de 2016, Saint-Quentin comptait près de 2194 personnes, soit une centaine de plus (+4,7%) que lors du précédent exercice cinq ans plus tôt.