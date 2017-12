Shediac pleure le décès d’un grand bénévole: Leslie Gallant

Une quarantaine de pompiers de Shediac et des environs sont venu honorer leur défunt collègue. - Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

Les élus et les citoyens de la ville de Shediac pleurent un grand bénévole et ancien pompier de leur municipalité. Leslie Gallant a laissé sa marque sur une communauté qui l’appréciait au plus haut point.

Les cloches de l’église de Saint-Joseph de Shediac ont retenti dans toute la ville, jeudi matin. Le corbillard a quitté la maison funéraire Frenette, devancé par les véhicules du Service d’incendie de Shediac.

Leslie Gallant s’est éteint le 25 novembre, à l’Hôpital de Moncton, à l’âge de 70 ans.

Une quarantaine de pompiers de la municipalité et des services des villages environnants ont pris part au cortège funeste, vêtu de leurs habits cérémonieux.

Leslie Gallant a enseigné à plusieurs d’entre eux.

Le défunt bénévole a œuvré au sein du service d’incendie depuis plus de 23 ans. Après être devenu lieutenant en 1994, il a pris sa retraite en 2001 pour cause de maladie, mais n’a jamais cessé de s’impliquer contre l’avis de son médecin. Il a finalement été nommé pompier honoraire en 2008; un titre qui a été créé juste pour lui.

L’homme était impliqué dans de multiples causes et organismes, dont les Chevaliers de Colomb.

Son neveu, Donald Cormier, est aujourd’hui chef du Service d’incendie de Shediac. Leslie était pour lui un mentor.

Tous les matins à 9h30 pile, le retraité poussait les portes de la caserne. Il était là, fidèle au poste. C’était une habitude.

«Encore cette semaine, j’étais à la porte en train de l’attendre, sauf qu’il n’est jamais venu… Ç’a fait vraiment étrange. On dirait qu’il va pousser les portes d’un moment à l’autre», soupire Donald Cormier.

Leslie Gallant était un joueur de baseball et un bon danseur, dit-il, mais ce qu’il aimait le plus, c’était aider les autres. Il était un homme d’une grande bonté, se souvient Donald Cormier.

«Il ne fallait pas lui dire si tu avais des travaux à faire chez toi, parce qu’il allait te réveiller le lendemain matin à 7h avec ses outils. C’était un gars qui faisait plus que de dire de belles paroles. Il menait par l’exemple.»

Tout le monde connaissait son oncle, dit-il, même les pompiers des casernes environnantes.

Les pompiers de Dieppe ont d’ailleurs offert de monter la garde pendant les funérailles, afin de permettre aux pompiers de Shediac de célébrer en toute quiétude la vie de l’un des leurs. Ce geste a profondément touché le chef pompier.

«C’est eux qui se sont offerts de leur propre initiative. Je ne leur ai même pas demandé. C’est un terrible beau geste de leur part et je leur dis merci. Ça témoigne de la solidarité qui existe entre tous les pompiers.»

Leslie Gallant a laissé son empreinte sur la communauté de Shediac. – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron – Gracieuseté

Onde de choc à l’hôtel de ville

La nouvelle du décès de Leslie Gallant a ébranlé le maire de la ville de Shediac.

Jacques LeBlanc a invité les élus municipaux à observer un moment de silence en l’honneur du défunt, lors de la réunion régulière du conseil.

Le pompier honoraire était souvent appelé à représenter la municipalité lors des différents événements. Cette position est réservée à des gens de confiance, qui représentent bien les valeurs de la ville de Shediac, fait valoir le maire.

Jacques LeBlanc connaissait bien Leslie Gallant. Ce qu’il a toujours admiré de son vivant était son sens de l’humour.

«Leslie avait toujours le mot pour rire. Il adorait rire, faire des farces. Il savait comment approcher les gens d’une manière très positive et les rendre à leur aise. C’était quelqu’un qui aimait la vie.»

Le départ de Leslie Gallant laisse un grand vide dans la municipalité, indique le maire.

«C’est une énorme perte pour notre municipalité. Il nous a beaucoup donné, et pour ça, nous lui sommes très reconnaissant. Avec son départ, on voit vraiment tout le travail qu’il faisait pour les citoyens.»