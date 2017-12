Onze ans de prison pour avoir battu un homme à coups de bâton de baseball

Yannick Landry et son père, Jean-Yves, avaient tous les deux prévu passer à tabac Stéphane Levesque la journée du 2 février 2016. Mais le jeune homme de 19 ans est allé trop loin.

L’agression s’est soldée avec trois – voire même quatre – coups de bâton de baseball à la tête, des coups qui furent fatals. Laissé agonisant au sol, Stéphane Levesque succombera à ses blessures quelques heures plus tard à l’hôpital de Moncton où il fut transféré.

Peu de temps après, Jean-Yves et Yannick seront arrêtés pour le meurtre de Levesque. Leur motivation pour s’en prendre de la sorte à Stéphane Levesque? L’une des filles de M. Landry a rapporté avoir été droguée puis agressé sexuellement par M. Levesque. Cette accusation qui s’avérera non fondée, mais pas avant malheureusement que les deux hommes décident de se faire justice.

Mardi, le jeune homme maintenant âgé de 21 ans était de retour à la Cour du Banc de la Reine de Campbellton pour ses audiences sur la détermination de la peine. Faisant face initialement à une accusation de meurtre prémédité, il a accepté le mois dernier de reconnaître sa culpabilité à une accusation moindre d’homicide involontaire, évitant du coup son procès prévu devant juge et jury.

Après plusieurs discussions, les avocats des deux partis ont avisé la Cour qu’ils en étaient arrivés à une proposition conjointe, soit une peine de 11 ans de pénitencier avec possibilité de libération conditionnelle uniquement à la moitié du temps purgé (donc cinq ans et demi). Cette proposition a été acceptée par le juge Larry Landry après avoir délibéré pendant une heure.

Cette peine est de loin supérieure à celle imposée en octobre à son père, Jean-Yves (âgé de 43 ans), soit cinq ans moins le temps purgé durant les procédures judiciaires (équivalent à 31 mois).

En Cour, le procureur de la Couronne, Sébastien Michaud, a indiqué que la décision d’être plus cinglant avec le fils est liée au fait que ce dernier a asséné les coups à la tête de sa victime, qui plus est contre les indications de son propre père.

«La grande distinction, c’est la participation de Yannick Landry. C’est lui qui a asséné les coups à la tête de Stéphane Levesque et, en fin de compte, fait en sorte qu’il est décédé de ses blessures. Le père était présent, mais ce n’est pas lui qui avait le bâton de baseball entre les mains», a expliqué le procureur de la Couronne responsable du dossier, Sébastien Michaud.

Est-il satisfait de la décision du juge Landry?

«Oui dans le sens où il a accepté notre proposition conjointe. Au niveau du cas, on ne peut jamais être satisfait, car on a ici une personne qui est décédée pour absolument rien. On a accusé un individu (Stéphane Levesque) sans fondement puis choisi de se faire justice soi-même. Et on voit aujourd’hui les conséquences, soit une personne décédée et deux autres derrière les barreaux», a ajouté le procureur.

Invité à prendre la parole à son audience, Yannick Landry a tenu à s’excuser auprès de la famille de sa victime, mais aussi sa propre famille, victimes collatérales de son geste.

«Ça n’a jamais été mon intention de faire ça. Je m’excuse pour le mal et la peine que j’ai causés», a lancé le détenu.

En plus de sa peine d’incarcération, M. Landry devra également fournir un échantillon d’ADN, il lui sera interdit de posséder une arme à feu pendant dix ans (suivant sa détention) et il devra s’abstenir d’entrer en contact avec les membres de la famille proche de sa victime.