Madawaska: un vétéran de la politique municipale s’éteint

Ancien maire de Sainte-Anne-de-Madawaska, Gérald Martin est décédé mercredi à l’âge de 81 ans.

Véritable monument de la politique municipale du Nord-Ouest de la province, Gérald Martin a été maire de Saint-Anne-de-Madawaska durant pratiquement la totalité des années 1970 et 1980, c’est-à-dire de 1971 à 1992, ainsi qu’au début du nouveau millénaire, de 2001 à 2008.

Le maire actuel de la municipalité de Sainte-Anne-de-Madawaska, Roger Levesque estime que sa communauté vient de perdre un gros morceau.

«C’était quelqu’un qui était très apprécié, très respecté. Il a mis beaucoup de temps et d’efforts dans la municipalité, et ce, à tous les niveaux», confie-t-il.

M. Levesque a d’ailleurs bien connu ce vétéran de la politique municipale. C’est qu’avant de devenir maire, M. Leveque a lui-même siégé à ses côtés comme conseiller à deux occasions.

«Je me rappelle de lui comme quelqu’un de droit, qui s’assurait que l’ouvrage était bien fait. Il m’a certes inspiré dans mon propre parcours politique. Il aimait le travail à la mairie. Si ça n’avait pas été de son travail personnel dans les années 1990 (inspecteur de chantier pour la province), il n’aurait probablement pas abandonné la politique à l’époque», croit M. Levesque.

Sur les médias sociaux, les messages de sympathies ont afflué. C’est notamment le cas de la députée conservatrice Madeleine Dubé qui a parlé de M. Martin comme d’un «homme de conviction, d’action très aimé de tous».

Dans la vie privée, M. Martin était très impliqué dans sa communauté, notamment au sein de l’organisation des Chevaliers de Colombs (dont il était membre 4e degré).

Outre son implication à la vie politique, tous s’entendent pour dire qu’il a également grandement contribué à l’essor sportif de sa région. Il était notamment un grand amateur de hockey, lui qui fut joueur, entraîneur ainsi qu’arbitre durant plusieurs années.

Son travail a d’ailleurs dépassé les frontières locales de sa communauté grâce à son implication au sein de Hockey NB, organisation qui l’a d’ailleurs nommé membre à vie.

«Il fut définitivement un grand bâtisseur pour le hockey au Madawaska, autant mineur que senior», exprime Guildo Thériault, ancien président du Circuit de Hockey Régional.

M. Thériault a côtoyé M. Martin pendant de nombreuses années en plus d’être son bras droit durant les huit campagnes alors que l’ancien maire a assumé la présidence de l’organisation.

«Le circuit lui doit beaucoup, car c’est lui – il y a plus de 25 ans – qui a reconstruit sa constitution. Depuis, quelques ajouts ont été faits ici et là, mais rien de majeur. Son travail a beaucoup contribué à la solidité et au succès du circuit», ajoute-t-il.

Selon lui, le départ de M. Martin laissera un grand vide dans la communauté.

«C’était un grand bénévole, une personne dévouée envers de nombreuses causes», se souvient M. Thériault.

Les funérailles de M. Gérald Martin auront lieu à 11h, ce samedi (9 décembre) en l’Église de Sainte-Anne-de-Madawaska.