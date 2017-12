Vitesse excessive et bruits à Shippagan: les citoyens en ont assez

De l'avant vers l'arrière, les caporaux Sébastien Decaens et Paul-André Roy et le sergent Stéphane Blanchard. Acadie Nouvelle : David Caron. 7 décembre 2017.

La vitesse excessive et le bruit de certaines voitures sont des problèmes récurrents à Shippagan et les gens en ont bien assez. Les choses en sont arrivées au point où le conseil municipal a décidé cette semaine d’aller au fond des choses en invitant la GRC à venir répondre aux préoccupations de la population.

En septembre 2016, plusieurs citoyens s’étaient présentés à une réunion du conseil municipal pour se faire entendre. À bout de patience, ils demandaient à la municipalité d’agir. Une première rencontre privée a eu lieu peu après entre des citoyens, les élus municipaux et la police.

«Les citoyens ont apporté des photos et d’autres preuves, comme des numéros de plaque et la marque de la voiture. La GRC a fait des suivis grâce à cette information. À ce moment-là, le problème principal était qu’il y avait des courses sur le boulevard JD Gauthier. Ç’a arrêté», explique Anita Savoie Robichaud, maire de Shippagan.

Les problèmes concernant la vitesse et le bruit persistent cependant ailleurs dans la municipalité. Selon le sergent Stéphane Blanchard, la collaboration avec le public demeure le meilleur moyen de freiner le problème.

«Ce n’est pas juste nous. C’est avec vous qu’on peut y aller de l’avant.»

«On vous encourage de continuer à nous téléphoner. Sans vos appels, on limite les chances de notre côté», ajoute le caporal Paul-André Roy.

Les plaintes formulées par la population au cours des derniers mois ont permis à la GRC d’identifier des suspects.

«Je peux vous dire qu’ils vont devoir éventuellement faire face à la justice. Ça pourrait leur coûter des milliers de dollars en amendes et des suspensions de permis de conduire. Ce sont toutes des choses que nous avons pu faire grâce aux appels. Si vous l’avez vu et vous êtes prêt à nous donner une déclaration, ça nous donne plus d’outils pour déposer des accusations.»

Anita Savoie Robichaud a bon espoir que la population continuera de dénoncer des infractions routières.

«On s’attend que la GRC continue son travail. Je crois que ça va apporter quelque chose parce que les citoyens se rendent comptent que s’ils n’appellent pas, rien ne va changer. Ils ont le droit de s’identifier ou de ne pas le faire, mais l’important est de contacter la police. Ce sont souvent les mêmes individus. On les connaît. Il n’y a pas de doute que certains d’entre eux seront accusés.»

La population peut rapporter un comportement dangereux en contactant leur détachement local de la GRC ou Échec aux crimes au 1-800-222-8477.