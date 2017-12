Un Acadien sur le qui-vive en Californie

Des communautés de retraités bâties sur des clubs de golf, des écuries abritant des chevaux de course et d’autres sites généralement sereins ont été atteints par les flammes dans la région de San Diego, frappée par des feux de friche.

L’incendie a éclaté jeudi, alors que la région subissait un temps chaud, sec et venteux. Il a couvert 16 kilomètres carrés en quelques heures et brûlé des dizaines de maisons dans la communauté de Rancho Monserate Country Club, dans la petite ville de Fallbrook.

Trois personnes ont été brûlées alors qu’elles tentaient d’échapper aux flammes et au moins 65 structures ont été détruites, selon le département de la foresterie et de la protection contre les incendies de la Californie.

Des arbres ont été endommagés le long de la route 76 et certaines maisons ont été laissées en ruines près de l’autoroute.

Les flammes n’étaient toujours pas maîtrisées vendredi matin, bien que les vents aient diminué au cours de la nuit.

De leur côté, les pompiers du comté de Ventura, au nord-ouest de Los Angeles, ont continué leur travail pour maîtriser l’incendie le plus destructeur de l’État, qui a détruit 430 édifices. Les équipes ont aussi progressé dans la lutte contre d’autres importants incendies autour de Los Angeles.

Un Acadien aux premières loges

Directeur de la production pour une compagnie pharmaceutique, Charles Bernard habite en Californie depuis maintenant 19 ans, plus précisément à Moorepark, situé à une heure environ au nord de Los Angeles. Originaire de Campbellton, il n’en est pas à ses premiers feux. «Chaque année ou presque, entre septembre et décembre, il y a un incendie d’importance dans le secteur», indique-t-il.

En 2003, les flammes avaient pratiquement sonné à sa porte, s’approchant à moins de 500 m de sa résidence. Cette année, les feux sont un peu plus loin…du moins pour le moment. Prudents, lui et sa conjointe se tiennent près à toute éventualité. «Nous avons chacun une valise dans l’auto advenant une évacuation d’urgence», raconte-t-il.

L’incendie principal, le Thomas fire, se trouve en ce moment à environ 10 miles au nord de chez lui. «C’est encore loin, mais on le voit très bien et c’est très impressionnant. Il ne se dirige pas dans notre trajectoire, mais il suffirait que les vents changent de direction pour nous mettre en danger, car c’est un feu qui est très agressif. Il pourrait facilement fondre sur nous très rapidement», exprime-t-il.

Et comme si ce n’était pas assez, une autre menace plane, un feu de broussailles (Rye fire) est en action non loin de sa résidence. Selon M. Bernard, la Californie a connu un hiver très pluvieux l’an dernier, une pluie abondante qui survient après plusieurs années de sécheresse. Toute cette pluie a eu comme conséquence de faire pousser la végétation densément. Mais depuis l’été, le temps est de nouveau très sec. Tous les ingrédients sont donc propices pour la propagation d’incendies.

«On demeure optimiste, car pour l’instant on est épargné. Mais on reste aussi sur nos gardes, car ça peut changer très vites lorsqu’il est question de rafales de 60 km/h. En l’espace de cinq heures, l’incendie peut être à notre porte. C’est une grande période de stress pour bien des gens ici et on tente de se préparer du mieux qu’on le peut», souligne M. Bernard.

Le California Horse Racing Board a déclaré qu’environ 25 chevaux avaient été tués lorsque huit écuries ont brûlé. D’autres bêtes dans des prés adjacents n’ont pas été retrouvées. Les chevaux survivants ont été transportés à la piste de course de Del Mar, et toutes les courses prévues vendredi à la Los Alamitos Race Course ont été annulées.