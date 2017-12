DOSSIER: Quels sont les meilleurs restaurants du Grand Moncton?

Où aller manger dans le Grand Moncton? L’Acadie Nouvelle s’est tournée vers les internautes pour leur poser la question. Plus de 540 d’entre eux ont pris la peine d’y répondre en laissant un commentaire sur notre page Facebook.

Avant d’aller plus loin, une petite précision s’impose. Notre petit sondage maison n’a rien de scientifique – nous avons notamment suggéré une liste de restaurants pour aider les lecteurs. L’analyse des nombreuses réponses était une tâche ardue, mais une tendance s’est rapidement dessinée.

Les réponses ont été extrêmement variées, mais cinq établissements se sont démarqués. Red Satay, avec ses deux succursales, s’est hissé au sommet avec plus de cinquante mentions. Calactus occupe la deuxième place avec près de 40 votes. Les Brumes du Coude occupe (29) la troisième place, Blue Olive (27) la quatrième et le restaurant italien Güsto (26), la cinquième.

«La nourriture est très bonne et il y a une grande passion dans la cuisine. En plus, notre emplacement est parfait avec beaucoup de stationnements», précise le gérant de Red Satay à Dieppe, Maurice LeBlanc.

Le gérant du très populaire restaurant Red Satay à Dieppe, Maurice LeBlanc. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

Marc Thériault, revenant d’un long séjour en Europe et sans formation en cuisine, a ouvert le Calactus, il y a de ça 21 ans. Proposant ses propres recettes, il a été l’un des premiers à ouvrir un restaurant végétarien de Moncton. Il a voulu démontrer qu’il est possible de se nourrir «sans tuer d’animaux» sans toutefois tomber dans la propagande.

«C’était assez facile de se démarquer en faisant du végétarien parce que j’étais le seul ici qui faisait ça. Ça s’est donc fait tout seul. Comment ai-je attiré les gens? Je ne sais pas si je peux dire que j’ai changé les habitudes des gens. Moi, j’avais plutôt l’attitude de faire ce que j’aime faire. Si des gens ont été influencés par ça…», explique celui qui a étudié en physique.

«Moncton a été un endroit très bon pour nous et nous a offert offert son appui. J’oserais dire que Moncton est vraiment un bel endroit pour ouvrir une entreprise et pas seulement en restauration. Il y a un de belle petite croissance économique qui se passe dans le Grand Moncton actuellement», ajoute-t-il.

Le bistro Les Brumes du coude, situé dans le Centre culturel Aberdeen au centre-ville de Moncton, offre une cuisine d’inspiration française. Un peu plus dispendieux que d’autres établissements de la région, le court menu du petit restaurant de Michel Savoie change chaque jour. Une soirée ce sera du magret de canard, une autre du flétan poché.

Le chef Michel Savoie est sûr de lui et propose une cuisine d’inspiration française au bistro Les brumes du coude. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

La clé du succès pour Les Brumes du coude est dans la qualité du service et de la nourriture, selon le chef-propriétaire.

«Je me botte les fesses tous les jours pour être sûr que l’assiette qui va sur la table est irréprochable, selon mes standards. Ce n’est pas un standard étoile Michelin. C’est de la cuisine grand-mère. Ce qui compte, c’est le goût et la cuisson», dit le chef qui a acquis son savoir-faire en France sur une période de 10 ans.

En fait, le repas doit être si bien réussi que le client ne doit rien avoir à redire.

«Il ne devrait pas avoir à chialer sur la qualité du plat. S’il n’aime pas ça, c’est comme dire qu’il n’aime pas la couleur jaune», avance avec confiance Michel Savoie.

Lorsque l’Acadie Nouvelle a fait son petit sondage afin de connaître les restaurants préférés des gens du Grand Moncton, une liste sommaire a été suggérée. Rapidement, les internautes nous ont fait remarquer que cette liste avait un grand absent, le Manuka.

Camille Pluymackers et son conjoint, André Léger, offrent une atmosphère détendue et un petit menu conçu à partir de produits frais. L’endroit offre aussi une micro-pâtisserie. Tout est fait maison.

Camille Pluymackers et son conjoint, André Léger, proposent une cuisine faite avec passion chez Manuka à Moncton. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

«On avait des craintes en ouvrant. On se disait ça passe ou ça casse. On a eu vraiment un très bon accueil […] Je ne dirais pas qu’on a un restaurant qui va intéresser tous les citoyens de Moncton, mais on a réussi à trouver un public qui est très intéressé par ce qu’on fait et qui veut revenir. C’est vraiment ce qu’on cherchait, trouver une clientèle intéressée par la philosophie de ce qu’on fait», explique la chef Camille Pluymackers.

«Notre philosophie, c’est de transmettre notre passion aux gens et amener des sourires lorsqu’on présente l’assiette.»

