DOSSIER: Moncton, capitale de la restauration

Il fait bon magasiner dans le Grand Moncton. On le sait. Ces jours-ci des milliers de gens viennent de partout pour y faire leurs emplettes du temps des Fêtes. De plus en plus la région se démarque aussi grâce à ses restaurants, mais elle est encore loin d’une destination culinaire à proprement dit.

Des restaurants du Grand Moncton, comme le Tide & Boar, ont reçu des distinctions nationales. Des endroits où se mettre quelque chose sous la dent sont également de plus en plus nombreux. Rien de scientifique comme observation, mais on dirait qu’un nouveau restaurant ou un nouveau pub ouvre chaque mois.

Une simple recherche dans les Pages jaunes offre plus de 230 choix de restaurants dans la région, incluant les cafés et les grandes chaînes de restauration rapide.

Comment s’y retrouver? Où manger? Quels sont les meilleurs établissements? Dans un marché aussi compétitif, comment font les restaurateurs pour survivre? L’Acadie Nouvelle est allée à la rencontre de chefs, de restaurateurs et nos lecteurs pour répondre à ces questions.

Dennis The Prescott est un chef. L’auteur du livre de cuisine Eat Delicious originaire de Riverview est un globetrotteur souvent invité sur les plateaux de télévision pour partager ses recettes. Il est aussi une vedette des médias sociaux, avec plus de 400 000 abonnés sur Instagram.

Dennis The Prescott, auteur de Eat Delicious. – Gracieuseté

Après avoir vécu quelques années à Nashville, il est de retour dans le Grand Moncton. Il constate aujourd’hui un tournant dans le domaine de la restauration dans la région, et ce, grâce à l’originalité de certains chefs.

«Pour un temps, le secteur de la restauration à Moncton avait de la difficulté, mais depuis quelques années, il y a des chefs à Moncton qui font des choses vraiment excitantes. Des restaurants comme Les brumes du coude, Little Louis et Tide & Boar font de la nourriture de qualité et servent de bons breuvages. Chaque fois que vous visitez ces endroits, vous allez avoir un bon repas dans une bonne atmosphère et, encore plus importants, vous savez que vous encouragez des pêcheurs locaux, des fermiers locaux et des propriétaires de restaurants locaux», confie le chef.

Même si d’énormes progrès ont été faits ces dernières années, Moncton est encore loin d’une destination culinaire. C’est le constat que fait le chef Emmanuel Charretier, ancienne propriétaire de l’Idyle, un restaurant de haute gastronomie prisé de Dieppe, et maintenant enseignant en art culinaire au NBCC de Moncton.

«On trouve de la bonne bouffe, mais de là à dire que des gens vont se déplacer à Moncton uniquement pour la bouffe… Je ne crois que sommes rendus là encore malheureusement. J’aimerais vraiment dire oui, mais… On a fait de grands pas. On s’améliore, mais nous ne sommes pas encore une destination culinaire. Je ne le crois pas, même si les choses progressent dans le bon sens», analyse M. Charretier.

Michel Savoie, chef au restaurant Les brumes du coude, est du même avis. Les restaurateurs choisissent souvent la facilité, selon lui, plutôt que l’innovation. Trop souvent, les fruits de mer qui font la renommée de la région sont «travestis par la graisse de friture».

«C’est dommage parce que l’image qu’on pourrait donner aux touristes comme destination, elle est un peu faussée par notre mode alimentaire qui est traditionnel et très plate. Ça n’a pas changé. Il y a plus de 220 restaurants dans le Grand Moncton et il y en a 180 qui sont classés comme des restaurants-minute (fast-food). C’est énorme!», indique M. Savoie.

Les gens sortent manger

S’il reste encore du travail à faire pour que la métropole du Nouveau-Brunswick soit reconnue comme une destination culinaire, les citadins connaissent les bons endroits où manger et il y vont souvent.

«Les gens à Moncton sortent manger. On a habité Fredericton pendant quatre ans et les gens et certains mardis ou mercredis soir, il n’y avait personne dans les restaurants. Mais à Moncton, les gens sortent manger les dimanches, les lundis, les mardis. Parfois, on a va au restaurant lors de nos journées de congé, le dimanche ou le lundi soir, ce n’est pas complet, mais il y a de l’achalandage. Les gens de Moncton sortent souvent et pas seulement la fin de semaine», note André Léger, copropriétaire du restaurant Manuka.

Si beaucoup des restaurants de la région portent le nom d’un ancien défenseur des Maple Leafs de Toronto ou sont ornés d’une arche dorée, certains clients osent davantage. Ils sortent des sentiers battus. On le remarque par la multiplication des restaurants asiatiques et végétariens.

«C’est le grand Moncton qui est à féliciter pour ça. Les gens sont ouverts d’esprit et demandent des choses de qualité et des choses différentes. Merci au public de nous permettre de leur offrir ce qui nous tient à cœur et d’avoir l’ouverture d’esprit de sortir des grandes chaînes pour essayer des choses non conventionnelles», avance Marc Thériault, propriétaire du Calactus, un restaurant végétarien.

Être restaurateur, un défi de tous les instants

Dominique (à l’avant) et son père, Gilles Ratté, gèrent 12 restaurants au Nouveau-Brunswick, la majorité dans le Grand Moncton. Il y a trois ans, ils ont lancé Guacamole. Ils posent ici avec les employés de leur troisième restaurant, voisin de l’Université de Moncton. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

Le Groupe culinaire est peut-être un nom d’entreprise qui ne vous dit rien. Si vous avez déjà mangé dans un restaurant du Grand Moncton, il y a une forte chance que vous ayez cassé la croûte dans un de ses établissements.

Pastalli, Ed’s Sub, les cafés Archibald et plus récemment, Guacamole, sont tous des restaurants du Groupe culinaire dirigé par Gilles Ratté et sa fille, Dominique. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 110 employés.

Son premier restaurant, un Ed’s Sub, Gilles Ratté l’a ouvert en 1982 avec un autre ancien de l’Université de Moncton.

«Il y a des succès. Il y a eu des échecs. Il y a eu des remises en question. Je te dirais que la ligne de conduite à travers le temps a été deux choses. Premièrement, la passion. J’adore la restauration. J’adore mon métier. Donc, cette passion-là m’a donné le deuxième volet qui contribue à notre survie, c’est la persévérance parce que des défis il en aura toujours», confie l’entrepreneur.

Au pays, entre 50% à 80% des restaurants ferment leurs portes après leur trois premières années d’existence. Si ouvrir son propre restaurant fait rêver, ce n’est pas une aventure de tout repos.

«Ce qui est certain, c’est que ç’a de tristes conséquences pour plusieurs qui commencent et qui y mettent leur sueur, leurs économies, presque saignées à blanc, et au bout de deux ans ils perdent tout parce qu’ils n’ont plus les moyens.»

Pour survivre, les restaurateurs doivent surmonter plusieurs défis. La main-d’oeuvre qualifiée est difficile à trouver. Se procurer des produits locaux et frais est une tâche parfois ardue. Faire connaître de nouveaux concepts culinaire peut aussi s’avérer difficile.

Le chef du bistro Les brumes du coude, Michel Savoie, propose un nouveau concept pour la région du Grand Moncton. Il n’y a pas de Ketchup sur la table, on ne peut pas boire un Bud Light et on n’y sert pas la même chose deux soirs de suite. Ça ne plaît pas à tout le monde et la clientèle de ce petit restaurant est limitée.

Le chef Michel Savoie propose une cuisine d’inspiration française au bistro Les brumes du coude. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

«Si je voulais faire de l’argent, je ferais du fast-food parce qu’il n’y a rien à faire. T’achètes tes produits tout faits et tu envoies ça dans le fryer. Faire tout à la main, c’est pour la gloire actuellement. Je ne gagne pas ma vie là-dedans. Je paye mes factures. Je fais un petit profit pour payer ma dette. Après, on essaie de donner de bons salaires aux employés. On essaie aussi d’éduquer les gens pour avoir un achalandage plus stable », confie M. Savoie.

Le Manuka a un peu le même problème. Les produits offerts sont frais et en quantité limitée. Si le client arrive trop tard, il se peut qu’un item sur le menu ne soit plus disponible.

«Pour la taille de la ville, c’est très saturé. Il y a beaucoup de choix. Ce n’est pas une mauvaise chose en soit, mais c’est sûr quand on est propriétaire d’un restaurant, il faut se démarquer. C’est important. Je trouve qu’on a trouvé un bon équilibre en allant cherchant un public un peu plus particulier», indique la chef Camille Pluymackers.

Pour servir ce public un peu plus particulier, ça prend des cuisiniers qualifiés et passionnés, une denrée plutôt rare à Moncton.

«On trouve de la main-d’oeuvre qualifiée à Moncton, mais on trouve difficilement des gens qui ont la passion du métier autant au niveau de la cuisine que du service. Ça fait trois ans que nous sommes vraiment à la recherche de bons cuisiniers et de serveurs qui ont la passion et qui ont envie d’être là pour le plaisir de vivre cette expérience», précise Mme Pluymackers.

Embaucher du personnel n’est cependant pas toujours une solution viable. Le choix entre une mince marge de profit ou une autre encore plus mince est difficile à faire.

«On pense toujours que quand c’est plus occupé, c’est mieux, mais ça apporte un défi aussi. La marge de profit en restauration est mince. C’est donc facile de mettre trop d’employés sur le plancher, même quand c’est occupé, et ensuite ne pas faire de profit. Il y a un jeu de business là-dedans. Il fallait que je l’apprenne», explique le propriétaire du Calactus

Marc Thériault est le propriétaire de Calactus, l’un des premiers restaurants végétariens à Moncton ouvert il y a 21 ans. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

L’approvisionnement est un des grands obstacles à surmonter. Alors que les propriétaires de restaurants doivent souvent absorber les contrecoups d’un marché où les prix varient constamment.

«Par exemple, la caisse de tomates peut passer de 25$ l’été à 125$ l’hiver. Il peut vraiment y avoir des variations extrêmes. Et puis, ce n’est pas possible de changer le prix du menu chaque fois que le prix des légumes change. Alors, trouver ce genre de point milieu pour le prix et payer l’entreprise, c’est un petit défi.»

La majorité des restaurateurs indépendants ont souligné l’accès à des produits locaux comme étant l’une des grandes difficultés dans leurs activités. Acheter une laitue biologique au marché des fermiers pour la petite famille est une chose, mais en acheter pour nourrir 40 personnes chaque soir en est une autre.

«Je pense que quand les fermiers et les producteurs locaux pourront se regrouper en coopérative, avec un entrepôt, il y a aura plus de constance dans l’approvisionnement. Faire affaire avec les fermiers locaux ça pose des défis, mais on le fait encore pour certains produits et j’aimerais le faire davantage dans le futur», propose Marc Thériault.