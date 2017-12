Comment sera choisi le 10e recteur de l’Université de Moncton?

Alors que la nomination de Raymond Théberge au poste de commissaire aux langues officielles est presque chose faite, l’heure est venue de trouver une nouvelle rectrice ou un nouveau recteur pour l’université acadienne.

Si Raymond Théberge est toujours officiellement le recteur de l’Université de Moncton, il deviendra bientôt, sauf retournement de situation improbable, le nouveau commissaire aux langues officielles du Canada.

Sa nomination a reçu l’appui du comité permanent des langues officielles, jeudi, s’ajoutant à celui du Sénat, mercredi. Son entrée en fonction doit maintenant être entérinée par la Chambre des communes, majoritairement libérale.

Le dossier devrait être réglé avant la relâche du temps des Fêtes. Bien que cette dernière étape relève de la formalité, l’administration de l’Université se fait avare de commentaires concernant les démarches à venir pour remplacer M. Théberge.

Du côté des communications, on précise que le processus de sélection ne sera pas lancé avant que sa nomination au poste de commissaire soit définitive et entérinée par le vote en chambre.

L’Acadie Nouvelle a tenté de savoir si une personne a été désignée pour assurer l’intérim en cas de départ précipité, sans obtenir de réponse. La question n’est en tout cas pas à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs, l’instance décisionnelle de l’institution, prévue le samedi 9 décembre.

Raymond Théberge. – Archives

Chose certaine, ce sera au Conseil de créer un comité consultatif de sélection. Selon la politique d’embauche des cadres de l’Université de Moncton, ce comité est chargé de «trouver des candidates ou des candidats au poste de rectrice ou de recteur et vice-chancelier et en faire la ou les recommandations au Conseil des gouverneurs.»

Le comité aura la responsabilité d’annoncer le poste, d’étudier les candidatures, de réaliser les entretiens avant de faire ses recommandations au Conseil.

Des consultations doivent également être menées auprès de la communauté universitaire: Sénat académique, syndicats d’employés et de professeurs, associations étudiantes, associations des anciennes, anciens et amis. Le recteur est finalement élu pour un mandat de cinq ans par les deux tiers des membres du Conseil des gouverneurs.

Combien de mois sans recteur?

Ce processus risque de durer plusieurs mois. Pour rappel, Raymond Théberge avait commencé à assumer ses fonctions de recteur en juin 2012, soit un an et six mois après la création du comité de sélection.

Étienne Dako, président de l’Association des bibliothécaires, des professeurs et professeures de l’Université de Moncton (ABPPUM), espère que la transition se fera rapidement.

«Il faut nommer un intérimaire et que le processus de nomination soit immédiatement enclenché. Le plus tôt ça commence, le mieux c’est, on a des dossiers qui doivent avancer.»

En 2011, la nomination de Marie-Linda Lord au poste la vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales avait créé la controverse. Les deux candidats non sélectionnés, Serge Rousselle et Yvon Dandurand, avaient constaté plusieurs irrégularités.

Depuis, la politique de sélection des cadres a été revue. L’ABPPUM veillera au respect des règles du jeu, assure Étienne Dako.

«Il faut que la transparence soit totale, on ne veut pas revivre les mêmes événements. Il est important qu’il n’y ait pas de biais. On ne veut pas que l’institution soit salie de nouveau, il en va de sa crédibilité.»

À la recherche du remplaçant idéal

Pour Tristian Gaudet, président de la Fédération des étudiants et étudiants du campus universitaire de Moncton, choisir un nouveau nom à la tête de l’université est «l’opportunité d’amener un vent de changement».

«On aimerait un candidat qui apporte de la transparence, de l’imputabilité, de la diversité et de la jeunesse, quelqu’un qui arrive avec une vision capable de rallumer la flamme de l’institution», dit-il.

«Il faut une personne qui saisisse la réalité étudiante, qui connaisse son public et les gens qui l’entourent.»

Entre les tendances démographiques défavorables et les restrictions budgétaires, le prochain recteur n’aura pas la vie facile, prévient Étienne Dako. «Il faudra un candidat solide, bon négociateur auprès du gouvernement. Il devra avoir à coeur la mission généraliste de l’université qui coûte cher.»

Il devra donc être fonceur mais à l’écoute. «Il doit être transparent, être celui qui ouvre la discussion mais qui propose et prend des actions. On va veiller à trouver quelqu’un de proactif, qui aime la collégialité et tient compte des préoccupations de tous les artisans de l’université.»