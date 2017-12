Veille de tempête hivernale sur nos régions

Environnement Canada a émis une veille de tempête hivernale pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

Une dépression s’approchera des Maritimes depuis le sud-ouest samedi. La neige devrait se propager sur le sud du Nouveau-Brunswick samedi après-midi et sur le nord de la province en soirée. Dans le Nord-Est, des vents forts du nord-est se lèveront, occasionnant de la poudrerie et réduisant encore plus la visibilité. Les précipitations continueront jusqu’à dimanche matin.

Environ 15 cm de neige sont attendus dans les régions de la Péninsule acadienne, Chaleur et Restigouche et jusqu’à 20 cm à Fredericton et Moncton.

Le Nord-Ouest devrait recevoir une dizaine de cm.

Dans la région de Fundy, la neige se changera en grésil et il y aura un risque de pluie verglaçante, puis de pluie.

Les conditions devraient s’améliorer plus tard dimanche.

L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte.