Il y a 60 ans était pendu le dernier homme au Nouveau-Brunswick

Il y a 60 ans, précisément le 11 décembre 1957, était pendu le dernier criminel au Nouveau-Brunswick et du coup, dans toutes les provinces de l’Atlantique. Et c’est à Dalhousie que cette peine fut prononcée…puis exécutée.

Son nom était Joseph Pierre Richard – alias Jos Richard –, un acadien de 29 ans originaire de Tracadie demeurant à rivière Charlo. Il fut pendu à l’ancienne prison de Dalhousie à la suite de deux procès hautement médiatisés à l’époque en raison du côté sordide de l’accusation, le viol et le meurtre d’une jeune fille de 13 ans.

Le 8 février 1957 Katherine De LaPerrelle retourne chez elle après avoir été chez une amie. Ses parents ne la reverront toutefois jamais en vie. La jeune femme est retrouvée le lendemain gisante dans un banc de neige à une centaine de mètres de chez elle.

Jos Richard était marié et père de deux enfants. Sa femme était d’ailleurs enceinte d’un troisième au moment où le crime fut commis. Il n’en était pas à ses premiers démêlé avec la justice. Quelques années plus tôt, en 1954, il fut condamné à trois ans de prison pour une tentative de meurtre sur un chauffeur de taxi. Il est donc rapidement pointé du doigt pour ce crime, surtout qu’il survient non loin de chez lui.

Ce n’est pas un, mais deux procès – qui plus est très médiatisées à l’époque – que subira Richard, les deux avec la même conclusion, un verdict de culpabilité et une sentence de mort par pendaison.

L’avocat de l’accusé, Wilfrid Sénéchal, a tenté d’obtenir un troisième procès en prétextant des irrégularités dans le choix du jury, mais sa demande fut rejetée, tout comme sa demande de reconsidérer la peine de mort pour une peine d’emprisonnement à vie. L’animosité envers Richard était telle à l’époque que même son avocat aurait été menacé de mort. Ce dernier semble toutefois avoir été pardonné par la suite puisqu’il fut élu quelques années plus tard député à l’Assemblée législative.

«Ce fut des procès controversés en ce sens que, même si tout pointait vers Richard, la preuve contre lui demeurait mince et que les procédures ont été très expéditives. Malgré tout, tout pointait contre lui et ce fut amplifié par un sentiment d’urgence d’obtenir vengeance de la part du public», explique l’historien amateur et président de la Société historique Machault, Michel Goudreau, rappelant que l’accusé a clamé son innocence pour ce crime.

Pour Bill Clarke, le procès a soulevé davantage les passions que le questionnement réel sur la culpabilité de Richard. « On est loin de l’Affaire Coffin en Gaspésie où on doute encore aujourd’hui de la culpabilité de l’individu. Oui, il semble y avoir eu des irrégularités ici et là lors du procès, mais pratiquement tout le monde s’entend pour dire qu’il était coupable. On raconte même qu’il aurait confessé son crime à une personne la veille de sa pendaison», indique pour sa part le directeur du Musée Régional Restigouche, Bill Clarke.

Fait encore plus surprenant, Joe Richard fut le tout premier et le dernier prisonnier exécuté dans le comté du Restigouche. «L’exécution de prisonniers n’était pas quelque chose de très commun, même dans le reste de la province. Ça arrivait rarement, peut-être une fois par an. C’était plutôt exceptionnel», indique M. Clarke.

En fait, c’était si exceptionnel que la prison de Dalhousie n’avait pas d’échafaud pour tenir une exécution. Les gens de l’époque ont dû en construire un, notamment en découpant une trappe dans le plancher.

Interprétation

Depuis peu, le Musée Régional Restigouche est responsable de l’ancien Palais de justice ainsi que de l’ancienne prison de Dalhousie, soit respectivement là où se tint le procès et où eu lieu l’exécution. A-t-on envisagé de miser sur ce fait historique, que ce soit au niveau de l’interprétation ou même d’une reconstitution? «C’est embêtant en fait», avoue M. Clarke.

«Cette pendaison est un fait historique qu’on ne peut ignorer ici étant donné son importance sur la scène locale et provinciale. Cela dit, même si 60 ans ça peut paraître loin, ça demeure relativement frais dans la mémoire des gens. Il y a encore quelques survivants qui ont vécu de près ou de loin ce drame, comme des membres des deux familles. C’est délicat de raviver d’anciennes blessures du genre en faisant d’elles une attraction au musée», exprime-t-il sans toutefois nier qu’il pourrait éventuellement quelque chose de concret sur la question.

À noter que la peine de mort au Canada fut abolie en 1976. La dernière exécution au Canada s’est déroulée cinq ans après celle deBernard, en 1962, également un 11 décembre.