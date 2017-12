Le Dr Réjean Thomas honoré une fois de plus

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) a remis la semaine dernière un doctorat honoris causa à Réjean Thomas, médecin, président-directeur général et cofondateur de la Clinique médicale l’Actuel et de la Clinique A.

Par ce geste, l’UQAM a voulu rendre hommage au parcours remarquable de l’homme natif de Tracadie et à sa contribution exceptionnelle au domaine de la santé sexuelle.

Diplômé de l’Université de Moncton en sciences de la santé, Réjean Thomas fait figure de pionnier sur la scène internationale dans le domaine du développement des connaissances en prévention et traitement des infections sexuellement transmissibles.

L’institution d’enseignement a également voulu souligner l’implication sociale, politique et humanitaire du médecin d’origine acadienne.

Cette distinction lui a été décernée dans le cadre de la collation de grades de la Faculté des sciences humaines, où plusieurs centaines de diplômés étaient réunis avec leurs parents et amis.

Réjean Thomas est un habitué des récompenses, lui qui détient déjà un doctorat honorifique de l’Université de Moncton et de l’Université de Montréal en plus d’avoir été fait Chevalier de l’Ordre de la Pléiade par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Chevalier de l’Ordre national du Québec ainsi que membre de l’Ordre du Canada et du Nouveau-Brunswick.

Au cours des années 2000, il a aussi été désigné comme l’une des cinq personnalités canadiennes du Reader’s Digest et nommé l’une des dix personnalités de l’année par les téléspectateurs de la Société Radio-Canada.