Un Noël qui s’annonce magique au Nord-Ouest

Le Noël magique du Nord-Ouest aura lieu le 24 décembre, à Edmundston. Il permettra à de nombreuses personnes démunies ou vivant seules de profiter d’un souper et d’une soirée de divertissement. - Gracieuseté

Jusqu’à 200 résidents du Madawaska auront droit cette année à un Noël qui s’annonce magique.

Aidée de précieux bénévoles et de généreux donateurs, Carole Jalbert s’apprête à mettre la touche finale à la préparation de la présentation 2017 du Noël magique du Nord-Ouest.

L’évènement, qui se déroulera le 24 décembre, à Edmundston, permettra à de nombreuses personnes démunies ou vivant seules de profiter d’un souper de Noël et d’une soirée de divertissement, et ce, tout à fait gratuitement.

Les étudiants étrangers et les familles de nouveaux arrivants sont invités à se joindre à la fête.

Comme le veut la tradition, dinde, jambon et pâté à la viande ainsi que des accompagnements seront servis à table avant que le Père Noël n’entame sa distribution de cadeaux à tous les participants présents.

Cette année, comme lors des premières éditions, l’évènement se déroulera à la salle communautaire Godbout d’Edmundston, plutôt qu’à l’édifice Maillet du secteur Saint-Basile.

«C’est plus intime, l’ambiance sera meilleure», explique Carole Jalbert, instigatrice, en 2011, du Noël magique du Nord-Ouest.

En plus d’offrir un festin des Fêtes et une soirée de divertissement avec de la musique de circonstance, les organisateurs ont également mis en place un service de raccompagnement pour ceux et celles qui n’auront pas accès à un véhicule automobile.

Tous ceux qui résident entre la région de Grand-Sault et de Saint-François-de-Madawaska et qui désirent participer au Noël magique du Nord-Ouest doivent s’inscrire avant la fin de la semaine.

Les intéressés peuvent se rendre sur la page Facebook de l’évènement afin d’y signifier leur intérêt et de laisser leurs coordonnées aux responsables de la fête.