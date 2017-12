Légère hausse de taxe foncière à Dieppe

Le conseil municipal de Dieppe a adopté son budget de fonctionnement général, lundi soir. Les élus donnent leur aval à une légère hausse de taxe foncière.

Le budget total de la cité acadienne sera de 66,8 millions $ en 2018. Il s’agit d’une progression de 1% sur un an. 54,1 millions seront consacrés au budget de fonctionnement général et 12,7 millions à celui d’eau et d’égout.

Les conseillers ont approuvé une hausse d’un cent du taux d’imposition qui passera à 1,6295 par 100 dollars d’évaluation. Les propriétaires d’une maison type à Dieppe, évaluée à 185 000$, devront donc débourser 3015$ en impôt foncier en 2018, soit 19$ de plus que l’an dernier.

Les Dieppois verront également leur facture d’eau et d’égout majorée de 12$ l’an prochain, elle passera donc de 916$ à 928$.

«Nous poursuivons donc dans la même veine que l’année dernière en proposant une augmentation de la taxe foncière d’un cent, afin de réduire notre taux d’endettement, de faire des réserves pour ces projets à venir et d’avoir un impact moins important à moyen terme sur nos résidents», note le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.

Il explique que la prudence est de mise alors que la municipalité continuera jusqu’en 2021 de rembourser plusieurs emprunts majeurs, contractés lors de la construction de l’hôtel de ville et du centre aquatique et sportif.

Environ 8,5 millions $ seront consacrés au paiement de la dette tandis que les salaires des employés coûteront 15,8 millions $. Il s’agit de la dépense qui progresse le plus (+ 800 000$). Cette hausse des coûts est liée principalement à l’importante augmentation de salaire des pompiers de Dieppe obtenue en arbitrage.

La subvention de péréquation versée par le gouvernement augmentera de 5,8%. Par ailleurs, Dieppe bénéficie d’une augmentation de son assiette fiscale de 1,37%, ce qui marque un ralentissement par rapport aux années précédentes. À titre d’exemple, l’assiette fiscale avait connu un bond de 9% en 2012.

Plusieurs projets de taille sont en vue au cours des prochaines années. La Ville de Dieppe prévoit financer à hauteur de 5,5 millions $ la construction d’un centre sportif et communautaire en remplacement de l’aréna Centenaire.

Pour le moment, le projet n’a pas reçu le feu vert de la province et du gouvernement fédéral qui sont appelés à payer la plus grosse partie de la facture de 29 millions $.

«Nous avons toujours des échanges pour tenter de trouver la formule gagnante pour tout le monde», explique le maire Lapierre.

À partir de 2019, la municipalité déboursera 750 000$ sur trois ans pour l’organisation des Jeux de la Francophonie 2021 qu’elle accueillera avec sa voisine, Moncton.

La Ville espère que la construction de son complexe pourra être réalisée à temps pour l’événement.

«Il y a certaines échéances qu’on doit respecter, mais je dirais qu’on est encore dans une zone de confort», assure Yvon Lapierre.

Dieppe devra aussi contribuer à la construction du nouveau poste de police du Grand Moncton prévue en 2020. Le projet devrait se concrétiser l’an prochain, mais le coût exact est encore à déterminer.

Parmi les travaux routiers prévus en 2018: la réfection de l’avenue Industrielle pour la relier à la route 15 (1,1 million $), le prolongement des rues du Collège et Alain-Gillette (3,6 millions $) et la construction de nouveaux sentiers près de la rue Belle-Forêt et du chemin Melanson, aux abords de la nouvelle école.

De plus, 200 000$ serviront à ajouter 2000 heures pour le transport en commun et 400 000$ permettront d’ajouter des espaces de stationnement au centre-ville.