Nouveau bras de fer au conseil municipal de Dalhousie

Le conseiller Mickey Maloney (à gauche) a défié l'ordre du maire et s'est présenté à la réunion des comités de lundi. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Suspendu par le maire de Dalhousie pour ses agissements jugés «agressifs» et «irrespectueux» envers les employés de la Ville et les membres du conseil, le conseiller Mickey Maloney a bravé lundi l’interdiction d’assister aux réunions des comités.

Depuis son expulsion du conseil municipal le 21 novembre, Mickey Maloney répète haut et fort qu’il n’entend pas obéir au maire Normand Pelletier. Lundi soir, ce il a tenu parole et s’est assis à son siège, défiant du coup les sanctions qui lui ont été imposées par le conseil.

Au départ cordial, le maire a demandé au conseiller s’il était prêt à s’excuser pour sa conduite des derniers mois, ce que le conseiller Maloney a catégoriquement refusé. À la lumière de ce refus, le maire l’a alors sommé de quitter immédiatement la salle et de ne plus se présenter aux rencontres des comités ainsi qu’aux réunions publiques. Le conseiller s’est exécuté.

Dans la salle, une vingtaine de personnes ont tenu à assister à cette rencontre des comités, rencontre d’ordinaire sans histoire ni auditoire. Visiblement plutôt favorable au conseiller, la foule n’a toutefois pu prendre la parole, la rencontre n’étant pas une séance publique.

Certains n’ont toutefois pu retenir leur commentaire. «Il a été élu par la population, vous n’avez pas le droit de le mettre à la porte», a vociféré un citoyen. «Vous devriez tous avoir honte de faire cela», a lancé un autre aux membres du conseil.

Questionné à la fin de la rencontre, le maire Pelletier a tenu à réitérer que le conseiller n’était plus bienvenu sur le conseil tant qu’il ne s’excuserait pas pour son comportement.

«À plusieurs occasions, il a insulté les membres du conseil, notre directeur général et les employés de la Ville. De plus, il publie des faits inexacts sur les médias sociaux. Assez c’est assez. Nous avons de vrais problèmes à résoudre ici, beaucoup plus importants qu’un conseiller qui a des problèmes de comportement», a-t-il indiqué, persistant à dire qu’il est parfaitement dans son droit de suspendre le conseiller.

«S’il veut revenir, il sait quoi faire et ne plus faire à l’avenir. D’ailleurs, il est toujours payé pour son rôle de conseiller. La seule chose que nous avons faite, c’est le suspendre des réunions et ça, il peut très bien y remédier s’il le désire», ajoute-t-il.

Pour ce qui est de M. Maloney, ce dernier dit ne pas être surpris par cette nouvelle expulsion.

«Ils s’attendaient à ce que je fasse quelque chose de stupide, mais je ne suis pas stupide. Je suis parti calmement, sans faire de vague. J’ai été chercher un avis légal sur ma situation et on verra bien où ça va nous mener», dit-il.

Entre-temps, il entend bien continuer de se présenter à chacune des rencontres du conseil comme à l’habitude.

Rappelons que cette histoire a explosé lors de la dernière rencontre publique mensuelle du conseil. Le conseiller déchu avait alors tenté d’ajouter une liste d’items pour discussions à l’agenda avant son adoption, une demande refusée par le maire arguant que ces sujets avaient été discutés préalablement en comités durant son absence. S’en est suivi un échange musclé qui s’est terminé avec la décision du maire d’expulser le conseiller de la réunion et des réunions subséquentes tant qu’il ne s’excuserait pas pour ses agissements.