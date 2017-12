Une première tempête de neige mardi

Une tempête hivernale se dirige vers le Nouveau-Brunswick. La dépression pourrait laisser jusqu’à 25 cm de neige sur les secteurs nord du Nouveau-Brunswick.

Les régions d’Edmundston à la Péninsule acadienne seront les plus affectées par cette tempête et recevront les quantités les plus appréciables de neige.

«On a une dépression qui se dirige vers le Nouveau-Brunswick demain (mardi). Alors, la neige va commencer mardi après-midi et va s’intensifier durant la nuit. Alors, les quantités de neige prévues en ce moment sont entre 20 et 25 cm», a expliqué le météorologue pour Environnement Canada, Barrie MacKinnon.

Le tout sera accompagné de vent soufflant de 30 à 50 km/h. Sur le littoral les rafales pourraient atteindre 70 km/h, ce qui pourrait entraîner de la poudrerie par endroit.

Mercredi matin, les températures devraient se réchauffer, et les précipitations se changeront en pluie. Les conditions routières seront probablement dangereuses.

Dans les secteurs plus au sud de la province, comme le Grand Moncton, on prévoit moins de neige, une dizaine de centimètres au plus. La neige se transformera en pluie durant la nuit, 20 mm au moins. Les chemins seront couverts de gadoue et glissants.

Il pourrait y avoir quelques épisodes de pluie verglaçante, mais elles devraient être de courte durée. «Peut-être, mais ce ne sera pas significatif».

Environnement Canada prévient par ailleurs les automobilistes de faire attention et d’adapter la conduite.

Dans la prévision à plus long terme, des chutes de neige sont prévues vendredi et samedi soir également.